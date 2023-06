CREDITO CARAS

Romina Passarella, ¿cómo fueron los inicios del emprendimiento?

Transcurría el año 2015 en la ciudad de Villaguay, un pueblo ubicado en el centro de Entre Ríos, yo finalizaba mis estudios universitarios, pronta a recibirme de Abogada y ya con una niña de cinco años, me ocurrió lo que le pasa a gran parte de las personas, no sabía si realmente lo que estaba estudiando era lo que me apasionaba.

Desde chica me gusta el mundo de la moda, así que entre los “que voy a hacer” surge la posibilidad de emprender. Ese mismo año con muy pocas prendas y desde un departamento donde estaba viviendo en ese momento abro Olivia Cala.

En mi pueblo, la modalidad “showrooms” no se utilizaba así que me costó bastante instaurar la idea y llegar a las ventas era cada día mas complicado. Sin entrar en pánico, para reinventarme comencé a sacarme fotos en un espejo mostrando la ropa en redes sociales. En esa época no era el “boom” que es ahora. Esto también fue un desafío diario, pero me ayudó para hacerme conocida y al cabo de un año pude abrir mi primer local a la calle.

¿En qué aspectos consideras que te destacas en el rubro?

Lo que me destaca es principalmente la calidad de las prendas y la variedad en talles. Aunque también tengo que decir que es muy personalizado, trato a mis clientas como me gustaría que me traten a mí, les ayudo a encontrar su mejor versión, pienso que una clienta que se va feliz de mi local vuelve con amigas, con sus hijas o familia y esa es mi mejor publicidad.

¿Qué objetivos tienes por delante?

Siempre sueño en grande, pero con los pies en la tierra, mi idea siempre fue ser conocida a nivel nacional, ser un referente, no solo por lo que vendo, la calidad, la atención, sino por lo que puedo informar a través de las redes, traspasar las fronteras de la moda, generar conciencia, que las prendas duren en buen estado a través de los años y que no necesitas tanto para ser feliz.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Si comenzara de nuevo cometería los mismos errores y aciertos, porque fue gracias a esa experiencia positiva y negativa que crecí. Cada adversidad la convertí en una oportunidad y aunque la frustración y la tristeza muchas veces me invadieron, fue mucha más la alegría de luchar por mis sueños lo que hizo y hace que continúe en este camino.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Instagram: @olivia.cala

Tienda: www.oliviacala.com.ar

Teléfono: 3455409869