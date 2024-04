Patricia Tenaglia, de Karuna Terapias, una Sanadora de Almas

CREDITO CARAS

Patricia, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Karuna Terapias surgió de un gran camino interno. Desde muy pequeña que conectaba con energías y sentía que recibía mensajes de mis guías, de mi ángel de la guarda. También conectaba con seres fallecidos, aunque lo más maravilloso es que algo había en mí, que sabía las cosas antes que pasaran.

Como esto me pasó desde niña para mí era algo normal en todos.

Algunos sucesos que vi antes y pasaron me dieron mucho miedo y negué todo lo que sentía y me dediqué a una carrera universitaria, formar mi familia y mudarme de mi ciudad natal. Las habilidades no se iban, pero yo no les prestaba atención. Hasta que tuve una experiencia de muerte y por algo me devolvieron y desde ahí arrancó con más fuerza este gran camino.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

A través de Karuna Terapias empezó mi misión de sanadora energética. Y si bien puedo decir todo lo que hago, cada experiencia es única para las personas que se acercan a la consulta.

Cuando me recomiendan, ya que las personas llegan a mí de boca en boca, todos dicen ¨te recomendaron y me dijeron que no saben lo que haces, pero haces bien¨.

Para mí es maravilloso poder hacer bien al otro.

Cuando atiendo a las personas, siento como que las palabras se acomodan para que la persona reciba la información que necesita para sanar.

Generalmente en una sesión que yo llamo “integral”, uso mis conocimientos de Biodescodificación, Flores de Bach, Registros Akáshicos, mi propia canalización y la energía sanadora de mis manos y rodillas.

Además, lo que me gusta decirle a cada ser que se acerca a mi es “contá conmigo, yo hago servicio de post venta”. Porque las personas se abren a mí y a veces liberamos cosas muy fuertes, entonces les doy herramientas, les digo que me cuenten como siguen. Hay días que me levanto pensando en alguien y sé que necesita algo y le escribo. Puedo sentir los requerimientos de las personas.

A su vez, mis sesiones pueden ser virtuales o presenciales.

Datos de contacto:

Instagram: @karunasanacion

WhatsApp: 54 9 1133014965