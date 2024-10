Daniela Celis rompió el silencio y contó qué pasó en el bautismo de las gemelas

El pasado domingo 27 de octubre, Daniela Celis y Thiago Medina le celebraron el bautismo a sus hijas gemelas, Aimé y Laia. La iglesia elegida fue la Basílica de Luján y sus padrinos, con los cuales ya son oficialmente familia, fueron Nacho Castañares, Julieta Poggio, Mara Celis y Sebastián Celis.

Daniela Celis y Thiago Medina bautizando a sus hijas, junto a los padrinos

A pesar de que era un evento para disfrutar de las bebés, ya que ellas eran las protagonistas, los rumores de que había una fuerte pelea entre "El Tridente" (Romina Uhrig, Julieta Poggio y Daniela Celis) y Coti Romero fueron incrementándose, por dichos de la pareja de Nacho Castañares sobre Juli Poggio y declaraciones de Uhrig sobre la exparticipante del Cantando 2024.

El famoso Tridente, Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig

Coti Romero fue una de las que salió a aclarar que no hubo ninguna discusión ni enfrentamiento con nadie que haya sido parte del bautismo de las gemelas, Laia y Aimé Medina. La pareja de Nacho Castañares y Julieta Poggio, igualmente, dejaron de seguirse en Instagram y Romero tuvo declaraciones fuertes hacia la madrina de las hijas de Daniela Celis.

"La dejé de seguir porque no voy a ser fan de nadie y la verdad que me vengo bancando un montón de cosas que en su momento me quedé callada. Cuando salió lo del tema que me había bajado laburo, no dije nada. No saben como es para el afuera y para el adentro las cosas. Yo soy frontal y por eso mucha gente me odia, pero no soy la que da de buenas vibras", había declarado Coti Romero, en el streaming de Paparazzi, contra Juli Poggio.

Daniela Celis contó que pasó en el bautismo de sus hijas

Este martes 29 de octubre de 2024, Daniela Celis siguió mostrando momentos del bautismo de las gemelas, Aimé y Laia. Además de agradecer a todas las personas que fueron parte y quienes hicieron posible un hermoso evento, la ex Gran Hermano aprovechó para aclarar qué paso en el festejo.

Daniela Celis y Julieta Poggio

Daniela subió una historia donde escribió: "Ahora sí! Sé que quieren saber cómo salió la fiesta, como estuvo, y quien fue! Me preguntaron muchas cosas, escuche varios rumores! Fue una celebración privada, sólo 50 personas donde se celebró CON MUCHO AMOR Y RESPETO el bautismo de mis dos hijas de 9 meses! Acá les dejo un resumen de lo que fue el evento!".

La declaración de Daniela Celis sobre el bautismo de sus hijas

Después de esa historia escrita, Daniela Celis publicó más videos y fotos del bautismo de las gemelas. Lo interesante es cómo terminó este descargo la mamá de Aimé y Laia: "#FUERAMALASVIBRAS", escribió la pareja de Thiago Medina haciéndole homenaje a su gran amiga y madrina de sus hijas, Julieta Poggio.

Además, Daniela contó que hoy le festejó los 9 meses a las gemelas y en uno de los videos aclaró: "Hoy mi vida y mi prioridad son ellas", dejando en claro que no está para caer en discusiones absurdas con excompañeras de reality.

C.S.