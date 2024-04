Playsure Rosario

CREDITO CARAS

1. Satisfyer: Líder en ventas entre juguetes sexuales, succionador de clítoris altamente deseado.

2. Poliamor: Aprobado por el 48% de los Argentinos, impulsa consultas en línea sobre relaciones sexoafectivas múltiples.

3. El primer trío: Aunque el 69% no lo ha experimentado, hay gran interés.

4. Porno: El 40% de la generación Z consume contenido para adultos, influenciando su percepción del sexo.

5. Swingers: Encuentros sexuales sin compromiso romántico, en auge. Confundido con poliamor.

6. Masturbador masculino: Variedad de huevo, formatos y texturas.

7. Red Flags: Comentarios negativos sobre el cuerpo, una señal consultada.

8. Asexualidad: Más de 70 millones no sienten deseo sexual. Un tema en crecimiento.

9. Lubricantes: Base acuosa, recomendados por expertos para hidratación.

10- Endometriosis: Dificultades en relaciones. Soluciones disponibles para una mejor lubricación.

11. Orgasmo XL: Juguetes sexuales facilitan el orgasmo profundo y potente, según un informe reciente.

12. Talla de condón: Búsquedas referidas a soluciones para el ajuste ideal, teniendo en cuenta diámetro y grosor.

13. Relación abierta: ¿Como funciona? normas y límites establecidos

14. Sensibilidad del clítoris: El uso moderado de juguetes sexuales no afecta a la sensibilidad, según expertos.

15. Preliminares: Un 42% busca nuevas ideas para jugar en la cama.

