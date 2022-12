¿Por qué te cuesta ser constante?

CREDITO CARAS

En el transcurso de estos cinco años la mayoría de las mujeres con la que he trabajado me traen esto de no poder ser constante y no sentirse motivada a la hora de comenzar un cambio de hábitos definitivo en su vida y no hablamos solo de la parte alimenticia sino también todo lo que confiere a las áreas de su vida

Y en muchas respuestas hubo coincidencias: la constancia era uno de los mayores obstáculos a la hora de iniciar y cumplir sus objetivos.

Y hasta el día de hoy sigue resonando en cada sesión, se evapora la motivación muchas veces y se pierde el foco al perderla, porque también a veces aparece ese boicot interno, para qué he fracasado tanto antes y ahora lo voy a lograr… Comencemos a no escuchar esa voz del boicot (diálogo interno).

Ese suele ser el principal problema a la hora de encarar tanto una dieta como algún otro objetivo a alcanzar, en todo necesitas no solo mantener el foco y la motivación alta, sino mantener el tipo y no caer.

Ahora que es muy claro ¿cómo puedes ser más constante y no perder la motivación cuando no te gusta lo que haces o cuando el resultado final no depende de vos 100%?

Lee con atención todo lo que viene porque se irá develando una excelente noticia para vos.

Sé que esto te preocupa el no ser constante y voy a ayudarte a poner un poco más clara las ideas y a que empieces desde hoy a ver el tema de la constancia y de la fuerza desde otra perspectiva.

Ahora te pregunto. ¿Eres una persona constante?

Casi siempre cuándo le decís a alguien que te cuesta mucho ser constante, la pregunta que te hacen seguramente es… ¿Y por qué te cuesta? Es evidente que empieces con todas las razones y excusas posibles etc. Es que súper difícil en verdad no me gusta, no tengo tiempo, esto me pesa y todo lo que se ocurra.

Ahora el problema está en que cuando vos detectas que esa falta de constancia empieza a ser una constante en tus objetivos y siempre caes en esto no es para mí, tiró la toalla antes, no tengo fuerza de voluntad etc. Aparece el peligro de no saber pararte desde donde no consigues tus objetivos y siempre el resultado será el mismo y adobas a tu personalidad esto de… yo soy así… y si vos sos así como podrías comenzará salir de esa repetición en tu mente y quedarte con “soy así”… ¿Sos así? O es tu estar siendo en ese momento.

Ahora ¿Qué es lo que NO te hace ser constante?

Es la consecuencia de hacer o no hacer algo.

La falta de constancia no es una causa que produce que tú abandones las cosas a la mitad del camino, sino que es la consecuencia de lo que te decís a vos misma, de cómo te enfocas en tu objetivo o de cómo no lo has enfocado.

Es el resultado de las decisiones que tomas en tu cabeza.

La falta de constancia será entonces el RESULTADO. Por tanto si querés dejar de tirar la toalla y lograr ser constante por donde de verdad tenés que empezar es en saber qué te ha llevado a ese resultado. ¡Analiza!

Si no entiendes de dónde te viene tu desmotivación, qué provoca decir “mañana empiezo”, o no tomarte en serio tus objetivos, metas, será difícil que puedas sustituir hábitos por otros, aunque cueste aceptar es la realidad.

Hoy te traigo algunas razones que hacen que no seas constante.

Centrarse solo en el objetivo y no en el proceso.

Ahora imagina conseguir tu objetivo, es maravilloso ¿verdad? Está muy bueno, eso hace que tu cerebro genere dopamina y te ayude a ponerte en marcha.

Entonces, bien hasta acá. Ahora si solo te concentras en el resultado final (el que) y te olvidas del proceso ( el cómo conseguirlo) esto te llevará al fracaso a mitad de camino, porque no planificaste el intermedio, o sea los pasos.

Imagínate que alcanzaste ya tu objetivo y te querés ver bien, que lograste cambiar un hábito que te habías marcado eso te hace sentir genial, entonces es importante la planificación de cómo vas a llegar a lograrlo.

Hay muchas veces miedos que te sabotean y es hora de comenzar a identificarlos, para poder transitar el proceso y llegar al resultado final. Tu meta!

Algo muy importante que tienes que tener en cuenta y es la clave del éxito es ¡confiar en vos! Número uno! Número dos, no permitas que tu entorno te desanime, confía en vos en tu poder interior de lograr ese cambio que si queres que se produzca en tu vida, ahora a hacerlo conciente y comenzar el proceso. Vas a ver que con una planificación y constancia vas a comenzar a lograrlo, como siempre hago hincapié en el paso a paso a la hora de ser constante.

Si aprendes a identificar qué pasos son los que te llevan a ese resultado de no poder, estarás en mejores condiciones, de comenzar a eliminar lo que no te funciona y reemplazarlos por aquellos pasos que si te acercan a tu objetivo final.

Ahora si esta tarea te resulta compleja y quieres cambiar los resultados y convertirte en esa persona constante y decidida que siempre ha soñado pero no sabes cómo hacerlo , te digo una buena noticia , aquí estoy yo para acompañarte en ese proceso y conseguir los resultados que vienes posponiendo por A o por B.

Nunca es tarde, ningún mes es el correcto, solo comienza hoy.

Para más información comunícate conmigo y comenzamos a trabajar juntas. Sesiones individuales. Talleres.

Carolina Cerrotti

Experta en motivación de Mujeres.

Programadora Neurolingüística

Coach nutricional. Máster en Nutrición.

Biodecodificadora emocional.

Encontrame en www.soycarocerroti.com y en las redes como @soycarocerrotti en Instagram y en Facebook.

Canal de Telegram y WhatsApp +54 341 6156822

¡Contactame! Y agendamos una sesión.