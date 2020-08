Se viene hablando mucho de los productos organicos, algunos los han probado y otros apenas conocen sus beneficios, sin embargo, la verdad es que son cada vez más los famosos que buscan comprar productos organicos, ¿por qué?

Es una realidad que cada vez más celebridades buscan comprar productos organicos. Si es la primera vez que lees la frase “productos organicos” este artículo que compartimos hoy te ayudara a entender de qué se trata este movimiento que llego para quedarse.

Todos queremos disfrutar nuestras comidas y no descuidar nuestra salud, y las estrellas no son la excepción, es por esto que los productos organicos no paran de ganar posiciones, en el pasado Angelina Jolie y Brad Pitt han declarado su preferencia por estos productos, ¡inclusive lanzaron su propia marca de vinos organicos! La locura por estos productos se debe a que en su producción y elaboración no se le aplican agroquímicos al suelo y tampoco se aplican conservantes ni colorantes en la preparación, obteniendo un producto único, muy nutritivo y con un excelente sabor.

El mundo del espectáculo exige mucho y no alcanza con los tratamientos y secretos de belleza tradicionales, es necesario un trabajo integrador y sumar algunos cambios en la alimentación para poder mantenerse en forma y con vitalidad, es uno de los motivos que impulsan a muchas celebridades a comprar productos organicos, reducir los carbohidratos vacíos en exceso e incluir proteína de calidad como la carne orgánica, es uno de los secretos mejores guardados, también complementar con productos vegetarianos y verduras orgánicas resulta muy beneficioso.

El sitio elegido por excelencia para comprar estos productos se encuentra en Acassuso, cerca de la estación de tren de Acassuso en la calle Alfaro 186 y se llama Benjamin Market, si querés visitarlos te recomendamos que vayas por la tarde ya que por la mañana es muy concurrido, encontraras bastante variedad y tentaciones para llevar, tienen una página web www.benjaminmarket.com.ar, si bien en su página web encontramos muchísimos productos cuando visitas el lugar te das cuenta que tienen más de lo que publican en su web. ¿Vos ya probaste incluir productos organicos en tu día a día?