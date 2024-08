"Postergación: Tu enemigo silencioso", por Gabriela Palópoli

CREDITO CARAS

- ¡Llegó el momento!! ¡Es hoy!-, volvés a escuchar en tu interior.

Pero, casi atónito, no sabes de qué momento habla esa voz y mucho menos de qué día. Sentirte abrumado con esas conversaciones que son solo tuyas es algo que lo tomas como natural y, lo peor, las silencias.

Todo te parece normal, pero hay una parte en tu ser que se expresa a través de tu cuerpo.

Los dolores de espalda, cuello, estómago, cintura, pecho, no tienen causas prescriptas. Pero siguen.

Los días pasan y siempre te encontrás haciendo lo mismo. Nada cambia y la voz sigue susurrando. - ¡Llegó el momento! ¡Es hoy! -.

Hasta que empiezas a darle más importancia. La escuchás y le preguntas: ¿Qué momento llegó?, ¿Hoy es el día para qué?

- ¡Por fin! -, grita ella contenta. Esas preguntas me abrieron caminos.

Y te animas a prestarTE atención.

¡Llegó el momento de vivir los postergados! Hoy es el día para dejar que las cosas queden en estos mismos pensamientos y que esas mismas acciones aparezcan. Ya sabes cuales son los resultados, ¿no?

Pero con timidez te animas a hacerle otra pregunta - ¿Por qué?

Porque me cansé de:

Los no puedo, sin causa alguna.

Los no hago por miedo.

Los no hago por falta de tiempo.

Los no hago porque no lo sé hacer.

Los no hago por vergüenza.

Los no hago por el qué dirán.

Los no hago porque no es perfecto y oportuno.

Los no hago porque me enoja, me estresa y me incomoda hacerlo.

Los no hago porque mañana empiezo (y nunca empiezo).

Los no lo hago porque estoy para otros y ¡ojito! Primero es o son… y después si tengo tiempo, yo.

Esos postergados se acumularon en tu haber de emociones haciéndote sentir la frustración, enojo, resentimiento, miedo, ansiedad, resignación, estrés cotidiano, y cuanta emoción que hoy no te acompañe a llegar a elegir quién quieres ser. Y el cuerpo lo siente. ¡Y cómo lo siente!

Pero esos “no hago” tienen una causa; quedaron en vos atrapados y hoy se hicieron escuchar.

¿Cuánto más vas a seguir postergando los no hago por...? ¿Y elegir ser quien quieres ser?

Esa conversación te abrió a encontrar otras respuestas. Pero recordá que todo sucedió porque te animaste a escucharTE.

“Si lo crees. lo creas”, dice una afirmación.

Como toda historia, tiene su fin. Y me atrevo a seguir preguntándote:

¿Realmente esos postergados fueron creados, o fueron postergados por no animarte a creerTE capaz de alcanzarlos?

¿Y si te digo que puede ser por miedo?

Hay una luz en vos que puede brillar como y cuando VOS quieras. Quizás hoy no la llegues a ver porque los postergados la opacan.

¿Y si te animas a tomar otros caminos y a creerTE capaz? Como comencé la nota: ¡Los postergados quieren ser escuchados, atendidos y realizados!

Y vos ¿Qué querés hacer con ellos?

Esta fue una pequeña historia, pero puede ser la historia que VOS te cuentes para elegir ser quien quieras ser todos los días de tu vida. Se feliz, la vida es HOY.

Te regalo esta historia de ♥

Sesiones de coaching ontológico profesional. Cuando quieras te espero para tener una conversación de posibilidades.

Neurocoach Gaby

Para contactarte con Gaby

Web: https://f-m-d.my.canva.site/conectar-con-tu-ser

Instagram: @coach.gabriela.palopoli (ConectarconTuser)

Whatsapp: +54 9 1168632746