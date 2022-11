Prendas de diseño de la mano de Airisland

CREDITO CARAS

Agustina, ¿Cuál es el estilo de las prendas que diseñas?

Diseño prendas de primera piel de edición limitada, lanzando cápsulas de diseño exclusivas por temporada, las cuales en su mayoría no se vuelven a reproducir, esta es la manera de trabajar que me hace sentir cómoda, me aleja de la producción masiva sin sentido, con la cual nunca me sentí identificada.

¿Cómo es el proceso de producción con el que trabajas?

Trabajo con textiles premium importados de primera línea, producidos en talleres de costura locales. A lo largo de estos años pude construir una red de contención donde no solo estamos produciendo sino que estoy en el fondo de todo buscando siempre demostrar que se puede trabajar de otra manera, que se puede construir un consumo más digno, sin explotar a nadie, basado en las redes de la confianza y del respeto, incluyendo en esto el respeto al planeta tierra.

Nunca me interesó la moda efímera... que busca que compremos sin cesar, sin pensar, de una manera compulsiva, intento que nos replanteemos así nuestra forma de consumir, que podamos romper con los patrones hegemónicos de esta sociedad que tanto nos lastimó, en especial a las mujeres.

¿Qué encontrarás en el diseño?

Encuentro el diseño como uno de los tantos caminos en la vida para poder expresarme y para construir sentido, buscando acompañar a cada mujer en sus entrenamientos, en sus prácticas de yôga, en sus salidas al aire libre, visibilizando el cuidado corporal en el día a día, brindando libertad de movimiento, suavidad, flexibilidad y disfrute al máximo.

Concibiendo siempre el cuerpo como un ancla al presente, me emociona inspirar a que podamos mirar nuestro propio reflejo, escuchar nuestro propio cuerpo, que podamos replantearnos qué es lo que nos gusta de nosotras mismas y al observar todo esto podamos pensar y cuestionar quien nos dijo que tal cosa tenía que lucir de cierta manera.

Es para mí una invitación a mirar que no nos gusta y que nos gusta de nuestro ser y por qué…

Se trata de llegar al por qué, porque mucho de lo que no nos gusta viene de alguien más… diciéndonos esto es igual de atractivo y esto no lo es!

Desde tus cápsulas, ¿Qué buscas trabajar?

Trabajo para construir confianza en nosotras mismas, que al mirarnos en el espejo nos amemos, nos perdonemos, nos aceptemos, que nuestro cuerpo sea un hermoso receptáculo...

Deseo la aceptación profunda de lo que le sucede al cuerpo cuando crecemos, en torno a la aceptación real, en esta sociedad somos todavía muy duras con nosotras y lo que nos sucede cuando vamos avanzando.

Gracias @iona_andrea, modelo curvy, por trabajar en la construcción de imagen de marca en los últimos años, por ayudarnos a transmitir que la conexión con nuestros cuerpos nos abra un camino a la auto superación, firmes y seguras de expresar nuestros deseos.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Celular: 1134292918

Instagram: @somosair

Web: www.somosair.ar

PH @nazairzajur