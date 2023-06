¿Qué es y para qué sirve un Fondo de Emergencia?

CREDITO CARAS

Si ahora mismo tuvieras un inconveniente en el que hubiera que reemplazar un electrodoméstico por otro, ¿tienes el dinero? ¿o tienes que endeudarte para obtenerlo?

Un Fondo de Emergencia se trata de un monto de dinero que se tiene apartado específicamente para situaciones predefinidas como inesperadas o también, planificadas, como veremos a continuación.

Para construirlo, el primer paso es hacer un diagnóstico de nuestra economía actual. ¿Contamos con algún ahorro hecho? Si no contamos con ninguno, ¿tenemos espacio como para separar algo? Si no contamos con ese espacio suficiente, ¿qué está haciendo que no tengamos ese espacio? ¿cuál es nuestra situación en cuanto a deudas? ¿qué hace falta para comenzar a hacerlo? Si contamos con un espacio para separar ¿para qué quisiéramos separar ese dinero?

Usos posibles

Situaciones inesperadas: No se pueden prever todas las "situaciones inesperadas" de la vida, pero podemos comenzar por lo que más probablemente suceda. En esta categoría, pueden incluirse posibles daños del ambiente que nos rodea: electrodomésticos, automóvil, lesiones propias o de familiares que no sean cubiertas por seguros médicos.

Respaldo a desempleo: Este monto puede ser pensado también para situaciones que pueden darse eventual o planificadamente. Si es eventual, y nos despiden o quedamos una temporada sin ingresos, allí tendremos un colchón hasta que las cosas vuelvan a su lugar.

Respaldo para emprender: Es algo similar al punto anterior pero específicamente para sostener los gastos básicos mientras se está en los comienzos de un emprendimiento, o bien para acumular la inversión inicial requerida para iniciar ese negocio que tenemos en mente.

Vacaciones: El monto a definir dependerá del presupuesto estimado para las vacaciones.

Apoyo a la Jubilación: Este es un fondo que en principio no tiene una cantidad de meses definida, ya que la idea es disfrutar de los beneficios de este fondo en los tiempos en los que hayamos finalizado nuestra etapa activa de trabajo.

En el caso de que se quiera construir 2 o más Fondos, se iniciaría por el que es más urgente y una vez que se tiene ese completo, continuar con el de más largo plazo o más complejo.

Ahora bien, lo más importante: En todo momento, ante la inflación reinante, este dinero tiene que estar invertido para resguardar su valor a medida que el tiempo va pasando.

Alejandro Ortíz – Lic. Admin. Empresas & Entrenador Financiero

LinkedIn: www.linkedin.com/in/alejandr0rtiz