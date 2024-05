Qué sucede cuando elegimos mal el producto de limpieza facial

CREDITO CARAS

Cada tipo de piel tiene necesidades específicas. Conocer las diferencias y elegir los productos correctos nos aporta beneficios en salud y apariencia.

Para las pieles secas, las leches o cremas son una excelente opción, ya que proporcionan una limpieza suave sin resecar la piel. Por otro lado, las pieles grasas tienden a beneficiarse más de los geles, que ayudan a controlar el exceso de sebo y a mantener los poros limpios.

Después de la limpieza, es crucial proporcionar hidratación a la piel. Recomiendo realizar la limpieza dos veces al día, con un énfasis especial en la noche para eliminar la acumulación de suciedad, maquillaje y contaminantes ambientales.

Es famoso el caso de Anna Pursglove, una periodista que aceptó el desafío de no desmaquillarse durante un mes y limpiarse el rostro con agua. Anna se hidrataba solo una vez al día, se maquillaba todos los días y se lavaba únicamente con el agua de la ducha. Los resultados fueron contundentes: las arrugas se profundizaron, los poros se agrandaron por la acumulación de suciedad, tenía los párpados rojos y los labios secos. Su piel envejeció alrededor de una década. El propósito del experimento era explorar el impacto del maquillaje y los contaminantes ambientales en la salud de la piel cuando no se realiza una limpieza regular.

¿Qué podemos hacer al respecto?

La técnica de la doble limpieza no falla. Consiste en utilizar primero un producto a base de aceite para disolver el maquillaje y las impurezas, seguido de un limpiador a base de agua para eliminar los residuos. Es importante destacar que la única doble limpieza es la que se hace en dos pasos: primero, un producto a base de aceite y segundo, un producto a base de agua. Si uno hiciera una doble limpieza solo con productos a base de agua, puede resultarle demasiado agresiva y resecar la piel. Tampoco hay que sobrelimpiarla agregando más pasos a esta rutina. La doble limpieza es para todo tipo de pieles, incluso para las que presentan acné.



Pero acá no termina… No solo tenemos que generar el hábito de limpieza, también hay que considerar los ingredientes que tienen los productos. En mi opinión, el agua micelar, aunque popular, no es la mejor opción porque no limpia en profundidad. Además, debe enjuagarse para eliminar los tensioactivos que se encuentran en este tipo de limpiadores y al quedar en la piel, crean una barrera y dificultan la absorción de los siguientes pasos de la rutina. A la vez, pueden generar irritación y sensibilidad.



Tampoco recomiendo los bifásicos, ya que también pueden irritarnos. Y ni hablar de las toallitas desmaquillantes …que pueden ser prácticas, pero también tienen algunos inconvenientes, pueden irritar la piel, especialmente si contienen alcohol o fragancias, y su uso frecuente puede provocar sequedad o daños en la piel debido a la fricción que se crea al frotar.

Por otro lado, los productos que tienen ácidos agregados pueden no ser la mejor opción. Al enjuagarlos, el activo no permanece en la piel, lo que limita sus beneficios y puede aumentar el costo del producto sin aportar mejoras significativas.



De ninguna manera, aconsejo los jabones en barra que, debido a su alcalinidad, pueden dañar la barrera cutánea, causando resequedad, irritación y tirantez. Los jabones alteran el ph de la piel, no son productos para aplicar en nuestro rostro.



Ante la duda, elegí siempre productos suaves y amigables para tu piel como espumas, lociones y leches de limpieza, que son a base de agua. En cuanto a los liposolubles, tenés como opción un aceite o un bálsamo. Acordate que necesitás los dos para realizar la doble limpieza.



Entender las necesidades de nuestra piel y seleccionar los productos de limpieza adecuados es esencial para mantener una piel sana y radiante. Evitar el uso excesivo de productos agresivos y adoptar buenos hábitos puede marcar la diferencia en la salud de nuestra piel a corto y largo plazo.



Contactos:

Instagram: luciagaribaldi_beauty

Tel. 1163590668