Queens: cursos online de belleza con el precio más accesible del mercado

Desde hace ya 3 años que desde Queens comenzaron con una gran variedad de cursos de belleza a distancia. Los mismos son de carácter online y ofrecen una amplia gama de herramientas para lograr un servicio de la más alta calidad. Paola Cosentino le cuenta a Caras sobre sus comienzos y que la impulsó a llevar a cabo este proyecto. “Nuestro objetivo es poder llegar a esas mujeres que no tenían la posibilidad de ir a cursar a un lugar físico, ya sea por maternidad, economía o por distancia”, nos comenta la profesional.

¿Qué cursos se realizan y cuáles son sus modalidades? ¿Qué ventajas tienen las mismas?

Se realizan todos cursos de belleza, la modalidad es 100% a distancia desde la comodidad del hogar en cualquier parte del mundo. Las ventajas que tiene son Flexibilidad de horarios y de ubicación, sumado al ahorro de tiempo y dinero. Buscamos que las clientas tengan un gran desarrollo personal y profesional. Por ese motivo, tienen a disposición profesores capacitados en cada área, que se encuentran conectados las 24 horas

¿Cuáles son las modalidades y metodologías de los mismos?

La modalidad es 100% a distancia a través de plataforma virtual. Los cursos no tienen fecha de vencimiento se abonan por única vez y tienen solo un examen final.

¿Los cursos se brindan para el Interior del país y el Exterior?

Así es, actualmente dictamos los mismos en toda Argentina, y estamos en Uruguay, México y Chile.

A través de la plataforma online. ¿Qué actividades se realizan? ¿Cuál consideran que es su diferencial?

Nos diferenciamos de otras empresas por la empatía hacia el cliente. No solo nuestros cursos son económicos, si no que tenemos más de 1000 comentarios sumamente positivos ya que nuestras alumnas pasan a ser parte de esta gran empresa. Ellas nos recomiendan y nos siguen eligiendo siempre. Como empresa estamos muy presente con nuestras alumnas en todo lo que necesiten para crecer profesionalmente.

¿Cuál es el vínculo que se genera con los alumnos? ¿Qué inquietudes/pedidos les acercan?

Ellas se sienten reflejadas y quieren ser parte de Queens, ya que, somos la única empresa online económica, llegando así a todas las personas que no tienen la posibilidad de pagarse cursos elevados. Ese es el principal agradecimiento que nos dan nuestras alumnas. la posibilidad no solo de abonar el monto más bajo del mercado si no poder estudiar desde la comodidad del hogar.

¿Que han aprendido en estos años de profesión?

Que todas las personas tienen la misma gana de salir adelante. En ciertos casos, todos tenemos las mismas capacidades, pero no siempre contamos con las mismas oportunidades. Por eso creamos Queens para poder ofrecer un servicio que llegue a todos.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que obtienen?

Recibimos muchos agradecimientos. Hace poco realizamos un sorteo de $10.000 para quien más lo necesite ante esta situación mundial. Siempre estamos atentas a nuestras alumnas. El poder ayudar es nuestra principal motivación para seguir creciendo como empresa.

¿Qué es lo que se viene en Queens? ¿Cómo se ven en el futuro?

Para el futuro prometemos más cursos y promociones, sumado a un gran crecimiento en nuestras redes sociales. También se viene nuestra próxima empresa: UELZEN WORLDWIDE. Estos serán cursos ligados a auxiliares de farmacia, secretariados médicos, entre otros. La misma se está creando de a poco con expectativas de lanzarla a mediados de año. Contará con por profesores universitarios, manteniendo siempre el precio más bajo del mercado.

Paola Cosentino – marketing y creadora de marca.

Conoce más en www.queenscursos.com o en sus perfiles de Instagram y Facebook.