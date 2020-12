“Quiero estar presente para mis clientas, hacer realidad el sueño de cada una”

Evelyn Bazán es la creadora y diseñadora de Diamonds Ind. Ella conversa en una entrevista exclusiva con CARAS donde nos cuenta cómo nació esta marca, que se caracteriza por sus diseños originales y sexys. También nos detalla la importancia de estar presente para sus clientas y cómo llega a conectar con cada una de ellas. “Entender a la mujer me hace muy feliz”, destaca la diseñadora que lleva varios años en el rubro y que hoy profundiza sobre la historia de su proyecto.

¿Cuál es el origen de Diamonds y cómo nació la marca?

Desde que tengo uso de razón, me llamaban la atención los diseños raros y extravagantes. Cuando tenía 19 años, decidí meterme en el mundo de la moda y arribé esta carrera que hoy me llena el alma.

El primer año de cursado, ya tenía visualizado el nombre, quería que se llamara Diamonds, creo que las mujeres no somos perfectas, pero siempre podemos brillar como un diamante. Y así nació la marca en 2013 con una diseñadora apasionada, y llena de energía, abocada en este sueño de poder vestir a todas las mujeres, logrando que se sientan plenas y se caractericen con mis vestidos.

En 2016, inauguré mi propio showroom en Rosario con el apoyo de mi familia, vendiendo a más de 20 locales que representaban la marca en todo el país. Así fue como comencé a vestir celebridades y presentar mis colecciones en pasarelas con famosas. Ese era uno de mis principales sueños para entonces, y lo cumplí.

¿Cuál consideran que es su diferencial en el mercado?

Diseñadores hay muchos, también los hay con talentos, pero creo que somos pocos los que tenemos ese don de la inspiración y la creatividad, y los que transmitimos felicidad plena por lo que hacemos.

Recibo muchos mensajes por Instagram que recalcan cómo se nota mi pasión por lo que hago, y creo que la diferencia viene por ahí, lo que me hace crear diseños distintos. Me gustan los brillos, las transparencias, resaltar las curvas de las mujeres, suelo crear muchísimos diseños a la hora de lanzar una colección y también me gusta escuchar propuestas de mis clientas.

Es muy lindo porque de repente terminamos creando juntas, y entender a la mujer me hace muy feliz.

¿Qué experiencia buscan brindarles a sus clientes?

Quiero estar presente para mis clientas, hacer realidad el sueño de cada una, que esa noche especial se sientan únicas con el vestido que las caracteriza. Todas tenemos una luz que nos identifica, y un vestido que nos acompaña.

Me gusta escuchar todas sus inquietudes, vivir paso a paso el proceso creativo teniendo en cuenta lo que ellas buscan, por eso se genera un vínculo muy lindo con mis clientas, y podemos hacerlo tanto personalmente, como vía WhatsApp o mediante zoom. Realizo muchos vestidos a medida a distancia y son experiencias únicas.

¿Solo realizan diseños a medida?

Somos una marca de diseños exclusivos. Realizamos diseños a medida para todo tipo de cuerpos y eventos, pero nos caracterizamos por lanzar colecciones con diseños pret a Porter y de fiesta. Realizamos ventas por mayor y menor a todo el país, mediante Instagram estamos en contacto con todas nuestras clientas cada día.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Imaginar un diseño, llevarlo a cabo, y luego ver cómo lo lucen ellas me llena el corazón. Ni hablar de los agradecimientos, y saber que la distancia no es una limitación. Que elijan Diamonds en todo el país es muy gratificante.

¿Como se proyectan? ¿qué es lo que viene a futuro en la marca?

Para este 2021, solo le pido a Dios que podamos festejar, que se realicen todos los eventos que se postergaron para poder brillar más que nunca. Diamonds siempre tiene nuevas propuestas para innovar, pero este año, creo se viene con los diseños más sofisticados. Estoy inspirada para crear un sin fin de diseños exclusivos. Y agradezco a mi familia y a mi amor por apoyar todos mis sueños.

Datos de contacto: Evelyn Bazán - Tel: 3416865338 - Instagram: @diamonds.Ind - Shop Online: Www.diamondsind.com - - Mail: Diamonds.ind@hotmail.com.