Julieta, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Siempre me gustó el comercio y en esta etapa de mi vida necesitaba hacer algo que me volviera a apasionar. La ropa circular era algo muy poco explorado. Había visto algunos negocios en Buenos Aires y noté que se estaban instalando en otros países. Era una buena opción y que incluso se podía explotar mejor como modelo de negocio.



¿Fue complejo concretar la idea?

Nada es fácil en nuestro país, pero yo tenía mucho entusiasmo y estaba segura de que iba a funcionar, y por lo tanto disfruté mucho diseñar este negocio desde cero. Además, se hizo más sencillo porque en esa primera etapa compartimos con mi prima la creación del local.



¿Qué impronta tuvo Reina Boutique para destacarse en el rubro?

El negocio se destacó desde sus inicios por tener mucha oferta de productos de marcas en excelente estado. La selección de la ropa ha sido siempre muy rigurosa y los precios sumamente atractivos. Pero la mayor satisfacción fue ver concretado el deseo de que Reina sea un espacio de encuentro, comunión, amistad y esparcimiento.



En estos últimos meses hubo cambios y se dio impulso a nuevas estrategias. ¿A qué se debieron?

A fin del año pasado se veía claramente que se había cumplido un primer paso de posicionamiento de marca y fidelización del cliente. Y que para continuar creciendo era indispensable innovar, en todo sentido, tanto en el ámbito administrativo, comercial, marketing y la ampliación de la oferta.

Había que dar un salto y en esa instancia mi prima decidió no seguir. Me apoyé en mi experiencia y me rodeé de especialistas que me ayudaron a responder a las nuevas exigencias del local y con esfuerzo los resultados se fueron dando, accediendo a más clientes, propiciando propuestas distintas, sin perder de vista que Reina Boutique es un lugar que respira bienestar, armonía y fomenta momentos únicos.



¿Qué desarrollo prevees en tu mercado de cara al futuro?

Es muy probable que de persistir las condiciones en que vivimos y las dificultades que tenemos todos de acceder a los precios que tiene la ropa, negocios como el nuestro sigan vigentes. Pero como generadora de muchos proyectos, tengo claro que emprender algo, cualquiera fuese el rubro, exige estar un paso adelante, anticipar las cosas y no quedarse quieto. Mi objetivo en Reina Boutique de acá en adelante va en esa línea, poder brindarle a mis clientas la calidad, el cariño y la cercanía de siempre, buscando proporcionarles prendas de calidad a precios que no se encuentran en ningún lado para que puedan llevarse todo.

Datos de contacto:

Instagram: reinatemperley

WhatsApp: 1156905958