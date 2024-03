Reina de hielo

CREDITO CARAS

Patricia Acosta, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Mi vocación nació conmigo. La desarrollé viendo a mi abuela paterna coser mientras me cuidaba. Para entretenerme me daba hilos y agujas sin mucha punta.

Mi mamá trabajaba en una librería y cuando volvía, traía lápices, cuadernos para dibujar y libros. Así fui creando en papel el mundo ideal que veía a través de mis ojos de niña, donde los bailes de palacios, me llamaron a crear los vestidos para mis princesas.

Mi infancia transcurrió en un barrio tranquilo de Villa Ocampo, ciudad del norte Santafesino. Rodeada de naturaleza, árboles, flores, animales de granja. Mi mundo de libros y películas fantásticas, desarrollaron una imaginación más allá de los límites de la tierra.

Mi único contacto con la urbanización era la escuela. Transitando la secundaria tomé clases de costura en la ciudad. Tenía dieciséis años cuando vestí a toda la familia con trajes sastre para el cumpleaños de mi prima.

Finalicé la secundaria, fui a Corrientes a visitar a mi amiga y me quedé a estudiar Alta costura y sastrería. Alternaba las clases con mi trabajo de niñera, para pagar mis estudios. Las únicas salidas eran la academia y la costanera con la familia que me empleó. Me recibí y volví a Villa Ocampo donde me casé. Mi vestido de novia fue diseñado y elaborado íntegramente por mí.

¿Cómo surgió tu marca?

Encerrada en un matrimonio estricto, me dediqué a estudiar lencería, técnicas nuevas de ilustración, y bordado, que apliqué a otra actividad que inicié: Danzas árabes. De aquella otra pasión surge el nombre de mi marca.

Mi esposo 25 años mayor, fallece en el 2016. Seis meses después, me detecto un nódulo en un seno. Tres años luego de varios estudios, llegó el cáncer a mi vida.

¿Tu profesión te ayudó a superarlo?

Lejos de rendirme, envolví mi cabeza con pañuelos y flores de colores, maquillada, iba a dar clases de danza y de costura. Transité mi tratamiento con una sonrisa y refugiada en mi pasión por el diseño, la enseñanza, y el amor de mi familia, amigos y alumnas, así superé la enfermedad.

Sigo cumpliendo mis sueños, gracias a mi equipo de trabajo.

Datos de contacto:

Instagram: @reinadehielodisenos

Agradecimientos:

Gracias a Cristian Marega, intendente de la ciudad que puso a mi disposición toda la logística para la realización de nuevos proyectos.

Gracias al fotógrafo Diego Rovere @fotorovere, que me ayuda con las imágenes para la difusión de mi trabajo.