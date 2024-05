El próximo miércoles 22 de mayo, Felipe VI y Letizia Ortiz cumplen 20 años de matrimonio. Sin embargo, no habrá celebración. La Casa Real no tiene previsto ningún acto público y los reyes no suelen conmemorar sus aniversarios de forma oficial. Este vigésimo aniversario llega en el peor momento de su relación, marcado por las revelaciones de Jaime del Burgo.

El abogado ha desatado una tormenta al revelar que tuvo una relación extramatrimonial con Letizia, y ha anunciado que esta historia se convertirá en una serie de televisión de ocho capítulos, programada para estrenarse en 2025. Para entonces, la reina consorte de España podría estar divorciada y tener dos exmaridos: Alonso Guerrero y Felipe de Borbón.

Una de las pocas acciones previstas en Zarzuela es la posible publicación de una fotografía de la pareja, realizada por la renombrada fotógrafa Annie Leibovitz. Sin embargo, la demora en la publicación de esta imagen, que lleva cuatro meses en preparación, se debe a un rumor: la sesión fotográfica se realizó el 7 de febrero, en pleno auge del escándalo de Jaime del Burgo, y la tensión entre Felipe VI y Letizia.

Letizia Ortiz y el Rey Felipe VI

Felipe y Letizia han atravesado décadas significativas: desde su boda en 2004, la coronación en 2014, y hasta el 2024. Este último periodo ha estado marcado por la crisis desatada por el letrado, coincidiendo con la mayoría de edad de Leonor, quien ya está en condiciones de asumir el trono. Aunque el divorcio no es inmediato, es una posibilidad real.

El próximo miércoles, cuando las revistas del corazón publiquen sobre los 20 años de matrimonio, solo una abordará la crisis matrimonia. La periodista Pilar Eyre detalló la crisis reputacional que Felipe y Letizia han enfrentado desde diciembre, cuando se conocieron los detalles de la infidelidad. La comunicador relata que, aunque inicialmente hubo preocupación y se consideró emitir un comunicado, se decidió no hacerlo para no agravar el problema. Esta estrategia parece haber sido efectiva, ya que las amenazas de Del Burgo han perdido fuerza.

Letizia Ortiz y Felipe VI

Eyre también describe el cambio en la vida privada de los reyes. "¿Cómo es su vida íntima? De recién casados vivían el uno para el otro, según me contó un amigo de Felipe 'él está enamorado como un becerro'. Ahora funcionan como un equipo, pero su vida privada lleva caminos autónomos", reveló, declarando que la pareja real ya no se aman y no respetan los votos matrimoniales, permitiéndose relaciones extramatrimoniales siempre que no se hagan públicas.

El futuro del matrimonio de Felipe VI y Letizia Ortiz es incierto. Según fuentes cercanas a los reyes, el divorcio no está en sus planes. Ningún rey se ha divorciado oficialmente, y el monarca no quiere dañar la institución, mientras que a la también periodista le gusta su papel de reina. Por lo tanto, es probable que continúen su relación en público, aunque en privado sigan caminos separados.

