Relaciones sexo afectivas contemporáneas: El combo explosivo del miedo al rechazo y las redes sociales

CREDITO CARAS

“Si le escribo se va a dar cuenta que me gusta y se va a asustar” “L@ quiero ver pero no le voy a escribir” “Me reacciona a todas las historias, pero no me dice para vernos”. Frases como éstas abundan hoy en día. Se generan constantemente “estrategias de seducción” a través de las redes sociales, para no mostrar interés ni afecto aunque en verdad lo sienta, pero como no quiero que el otro se aleje, le hago saber que ahí “estoy”, generando así, una catarata de malos entendidos, ansiedad y sufrimiento.

Pero esto es una trampa, ya que se genera un círculo vicioso:*NO DEMUESTRO AFECTO POR MIEDO- *EL OTRO INTERPRETA ESA FALTA DE INTERES "no le intereso, no le gusto"*EL OTRO, POR LO TANTO, EMPIEZA A ALEJARSE ANTE ESA FALTA .*Percibo ese ALEJAMIENTO, demuestro menos aún, por miedo a sufrir, y FINALMENTE EL OTRO SE VA, y ahí confirmo "claro, no le interesaba, siempre me dejan"

Por qué es tan complejo mostrar que quiero o me interesa alguien si en verdad lo siento? Detrás de esto se esconde el EL MIEDO A LA VULNERABILIDAD Y AL RECHAZO. Muchas personas han sufrido en relaciones pasadas ghosting, engaños o mentiras, eso deja una huella traumática en la memoria, y como MECANISMO DE DEFENSA, generamos una coraza en la próxima relación " si no demuestro, si no me involucro, no voy a sufrir de nuevo"

Otro aspecto a destacar, además de las heridas de relaciones pasadas, son las HERIDAS INFANTILES, y nuestro ESTILO DE APEGO. Muchas heridas de ABANDONO o de DESVALORIZACIÓN de la infancia se activan en las relaciones presentes. Las personas con estilo de apego evitativo, suelen tener problemas con el compromiso y la intimidad, y mostrarse fríos y distantes. Se desarrolla en niños cuyos progenitores no estaban emocionalmente disponibles o incluso ignoraban o invalidaban sus emociones, por lo cual aprende a reprimirlas y a bloquear la búsqueda de cercanía de sus padres, ya que que si las muestra, eso conduce al rechazo o al enojo de sus progenitores. Este modelo de vínculo, luego se perpetuará en la adultez, siendo una de las causas del miedo a la vulnerabilidad y al rechazo.

Si te identificás, no dudes en buscar ayuda con un profesional de la salud mental.

