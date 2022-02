Rosario Gerardi: Cómo dominar la mente y elevar tu nivel de consciencia

CREDITO CARAS

“La mayor parte del sufrimiento humano es innecesario. Es creado por uno mismo mientras la mente no observada maneje nuestra vida”, esta frase la leí hace un tiempo del libro “El poder del Ahora” de Eckhart Tolle y me la guardé porque me pareció tan precisa y real. ¿Cuántas veces nuestros pensamientos logran provocarnos dolor innecesario, y solo por imaginarnos cosas que ni siquiera sabemos si van a ocurrir o no en nuestra vida?

Aprender a ser conscientes de nuestro lenguaje, nuestras emociones y nuestro cuerpo, nos dice mucho más de lo que podemos imaginar sobre nosotros. Solo cuando empezamos a “observar” cada una de ellas, podemos empezar a dejar de ir por la vida como pollo sin cabeza.

Estamos tan acostumbrados a creer cada cosa que decimos, que nos cuesta horrores, tomar consciencia que quizás nuestro lenguaje es el que nos está condicionando para conseguir la vida que queremos. Sin darnos cuenta, que esos pensamientos y emociones se convierten en imanes para nosotros.

¿Cuántas veces te paso de estar pensando en una persona y que de golpe te la encuentres, te mandé un mensaje o alguien te la nombre? Buda decía: “Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos, hacemos nuestro mundo.”

¿Sabías que el 90% de nuestros pensamientos son negativos? ¿Y que por día tenemos alrededor de 60.000? Es un número, ¿no? Pero solo cuando tomamos consciencia de ellos es cuando podemos empezar a crear un crecimiento personal diferente.

El 90% de las personas nunca en su vida se plantea o cuestiona estas ideas. Y debo reconocer que no es tarea fácil porque estamos tan acostumbrados a no frenar la pelota, que cuesta detener nuestra mente un segundo para analizarnos.

Cuando empezás en esta renovación, y te escuchas hablar de golpe, frenas y te das cuenta que lo que decías, no lo decías realmente vos. ¿Se entiende? Es como que hay dos vos en uno, la que repite las creencias como un loro, y la otra, que está más con las antenas paradas y cuando te escucha decir algo sin sentido, te dice por dentro “deja de decir pavadas y pensá en serio lo que vas a decir”.

Supongamos que estás hablando con una amiga y empezás: “no tiene solución esto” o “sí, pero es muy difícil cambiar tal cosa”. Y de golpe, pum, ¿hay una vocecita interna que te dice “¿en serio eso no tiene solución?” “y si tuvieras que buscar una ¿cuál sería?” o “quien te dijo que iba a ser fácil, pero acaso ¿no crees que a pesar de que sea difícil vos podés lograrlo?”

Estas cosas también pasan con las emociones y ni que hablar del cuerpo. Si tuvieras que pensar en una persona triste o depresiva, imagínate como estaría vestida, cuál sería su peinado, su forma de hablar (fuerte o bajita), ¿sus hombros estarían erguidos o caídos?

El cuerpo al comunicar también habla, nos guste o no. Y hay cosas que, si no las cambiamos pronto, después están tan arraigadas que es mucho más difícil. Para darte un ejemplo que suelo machacar en casa con mis hijos. El arrastrar los pies, el sentarse encorvado, son todas características que a la larga impactan en la personalidad del niño. Si vos ves a alguien arrastrando los pies, ¿qué te dice de esa persona? A mi particularmente, me dice que tiene pocas ganas para hacer cualquier cosa.

Vishen Lakhiani, el creador de Mindvalley en sus lecciones, nos propone empezar el día con un juego mental que es imaginar “A que sería bonito que…”, y dejas correr tu imaginación. Te aseguro que tiene un poder tan maravilloso empezar el día así, que te invito a probarlo.

Ser consciente de nuestros pensamientos es una de las tareas más difíciles pero una vez que lo logras, los resultados son asombrosos.

