Salí del Molde: un espacio de crecimiento y desarrollo personal para mujeres

Mi nombre es Mariana, una apasionada por la lectura, la escritura, la creatividad. En fusión con mi obsesión por el manejo del tiempo, productividad y desarrollo personal, es que surge “Sali del molde”. Me encanta ayudar a las personas a salir de su zona de seguridad (del molde), para reinventarse y potenciarse, que sean dueñas de su tiempo, de su agenda, de sus días y de su vida. Trabajo con ellas en el diseño de su mapa de vida, ¡multiplicando sus 24 horas para disfrutarlas al máximo!

¿Qué servicios ofreces?

Ronda de 3 Desafíos 21 días (on line) de Desarrollo personal y manejo del tiempo (junto a Fernanda Gonzalez).

Cursos online sobre manejo del tiempo, productividad y felicidad.

Mentorías personalizadas y grupales. Trabajamos sobre las 12 áreas del desarrollo personal para lograr equilibrio entre ellas y reorganizando la agenda diaria.

¿A qué público apuntas?

Mujeres que sienten que desaprovechan su tiempo, que no pueden enfocarse al 100% porque las desbordan todas actividades que tienen que hacer en su jornada diaria o terminan sólo unas pocas tareas de todas las programadas. En definitiva, sienten que viven aceleradas y en piloto automático; están agotadas; sienten que están estancadas y no avanzan. Muchas veces creen que no tienen talentos ni pasiones; pero están abiertas al cambio y buscan ser más efectivas en el tiempo que tienen.

¿Cuál consideras que es tu diferencial?

El seguimiento y el ocuparme de cada persona en particular. Esto genera un vínculo muy hermoso con cada una de ellas, por lo tanto, los resultados que obtiene cada persona son increíbles. Pienso que mi secreto está en hacer con pasión lo que hago.

¿Qué experiencia busco brindar a los clientes?

La experiencia de verse hacia adentro, y entender que tienen un potencial enorme pero que hasta ese momento no lo saben.

Que pueden hacer maravillas en sus días y, por lo tanto, en su vida, con sólo cambiar su manera de pensar y hacer algunos ajustes en su agenda diaria. Por eso las ayudo a organizarse, a manejar y optimizar su tiempo, integrando equilibradamente todas las áreas de su vida.

Datos de contacto : IG: https://www.instagram.com/sali.del.molde_con.mari/ Mail: mariana.coach.de.vida@gmail.com WhatsApp: +5491138209160