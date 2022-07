CREDITO CARAS

Angie, ¿cómo te iniciaste en la música?

En mi casa siempre se cantaba. Mi papá formó parte un grupo vocal y mi hermano tocaba y aún toca la guitarra de maravillas. Recuerdo las nochecitas de verano donde salíamos en familia a cantar a la vereda. Tenía 6 años. A partir de entonces todo fue música: Coro de niños, conservatorio, taller de danzas.

En el 2000 fui a estudiar a la Universidad Nacional de Rosario, donde me recibí cinco años más tarde de Profesora de Educación Musical. Desde entonces trabajo incansable y conscientemente para la música en las infancias.

En el 2017 obtuve mi Tecnicatura en Dirección Coral y Orquestal (UNDAV). Y en el 2019, realicé un Posgrado en Nivel Inicial y Primera Infancia (FLACSO).

Actualmente trabajo como docente en Jardines de Infantes, en el Jardín Maternal Municipal y en el ISFD 60. Además, dirijo el Coro de Niños y Niñas de General Viamonte y tengo talleres de canto para adultos, donde se vive el canto desde varios aspectos.

¿Còmo surge el trabajo en las redes?

Al igual que muchas colegas, entré de lleno a las redes en pandemia, cuando tuvimos que enviarles actividades a las familias. Comencé a explicar las consignas, a contar cómo era en el aula (todo lo que comparto son experiencias que están jugadas y aprobadas por las infancias dentro del aula) y eso gustó a la comunidad docente. Fui creciendo en YouTube y luego seguí con Instagram, donde trabajo con la misma identidad de compartir experiencias. En muy poco tiempo pasé a tener 30000 seguidores y recibía mensajes hermosos de colegas y personas de otros rubros.

¿Recuerdas algún mensaje que te haya marcado que por el camino que ibas era el correcto?

Muchos mensajes, pero uno en especial me vibró por todo mí ser. Una mamá me contaba que a su bebé de 9 meses lo tuvieron que internar unos días y que solamente se calmaba cuando miraba mis videos. Las enfermeras le decían “a ver, mamá, el videíto, que tenemos que tomarle la fiebre”. Luego se aprendió las canciones para cantárselas a su bebé. Ahí fue cuando observé que salí del aula no solo para llegar a otros docentes, sino para acompañar a las familias en el crecimiento de sus niños y niñas. Entrar en las infancias de esa manera se siente maravilloso.

¿Cuál es tu objetivo de cara al futuro?

Mi desafío firme es continuar en este camino, sin claudicar en lo que considero de calidad y me identifica. Actualmente, estoy abordando la música desde varias aristas: Con talleres para docentes y ofreciendo un espectáculo musical.

La música en las infancias debe ser cuidada tanto como la alimentación. Porque, como bien se sabe, la música es el alimento del alma.

