Samaris Martinez: “Una vez que cada mujer toma la decisión de reencontrarse con ella, deja de derrochar su tiempo, dinero y esperanzas”

Samaris Martinez es cosmetóloga profesional y brinda, a través de sus asesorías personalizadas, diversos servicios para el cuidado de la piel. Con una historia de lucha, ella recuerda siempre las dificultades que ha vivido con su dermis y que la impulsaron a ayudar a otras personas en sus propias problemáticas. “Siempre tuve esa debilidad de poder ayudar a la gente mediante una charla, un consejo, un abrazo. He sufrido de adolescente manchas, acné y secuelas en el rostro que derribaban a mis emociones”, cuenta Samaris.

Con el tiempo, la emprendedora decidió que debía enamorarse nuevamente de ella y fue allí cuando tomó la decisión de terminar la carrera de Cosmetología. “De chica soy inquieta y curiosa y nunca me quedé estancada con los conocimientos que me enseñaban. Por esa razón, también estudié marketing digital que me permitió desarrollar el proyecto a gran escala, logrando así poder dar a la luz este emprendimiento que amo realizar”, remarca Martinez.

Realizas asesorías personalizadas para cada clienta. ¿De que constan las mismas?

Poniendo en práctica mis servicios de Cosmetología, vi la problemática de que cada vez eran más las mujeres que salían a trabajar, teniendo que dejar de dedicarse ese tiempo para ellas. Por ello quise seguir acompañándolas desde sus hogares con el servicio de cosmetología online.

Considero que cada piel es un mundo inmenso y especial para descubrir. Es por ello, que las asesorías son 100% personalizadas para cada paciente. Los encuentros se tornan muy armoniosos y amenos. Realizamos una evaluación completa y formamos sus virtudes, para luego, designar los hábitos de rutina facial y comenzar a conocer verdaderamente la piel. Además, en muchas ocasiones, el espacio se convierte en una pequeña sesión terapéutica donde ellas me cuentan sobre su vida.

¿Cómo es la metodología y modalidad de la consulta?

Las consultas son vía web. En primera instancia conversamos y, en conjunto, buscamos el mejor camino para su piel. Allí les realizo una serie de preguntas e inspecciones, para luego definir como será el proceso paso por paso. Una vez que cada mujer toma la decisión de reencontrarse con ella, deja de derrochar su tiempo, dinero y esperanzas.

Dispone de productos propios. ¿Qué ventajas tienen los mismos?

Para poder revertir esas patologías de la piel, y lograr ese desafío de volver a enamorarse de una misma, necesito que el camino también sea especial y verdadero. Es por ello que trabajamos en conjunto con una farmacia magistral, que se encarga de realizar mi línea de productos faciales profesionales. Estos son 100% personalizados para cada piel y poseen una alta concentración farmacológica ofreciendo así los mejores resultados, en tiempo más visibles.

Los profesionales químicos del laboratorio son, quienes acorde a las patologías a resolver, designan los principios activos a cada producto que elegimos incorporar en su rutina facial. Una vez hecha la definición, el producto le llega a la paciente (realizamos envíos a todo el país) para que pueda comenzar a utilizarlo desde la comodidad de su hogar.

¿En que te diferencias de la competencia?

Siento que las vivencias que tuve desde mi adolescencia, con respecto a la desolación que tuve con mi piel, son las que hoy me potencian y hacen revertir esas emociones. Por ese motivo, me enfoco en hacer sentir a cada mujer que siempre se puede mejorar el estadio de la piel, no importa la edad, ni la problemática a resolver. Me gusta orientarlas, pero también acompañarlas en todo este proceso, que, aunque parezca simple tiene un gran cofre de tesoros por descubrirse.

Además, busco hacerles saber que, gracias al servicio online no hay distancias. La tecnología nos acerca desde cualquier lugar del mundo para poder ayudarlas a recuperar su confianza a través de la salud en su piel.

¿Cuál es el vínculo que se genera con el cliente y que satisfacciones se obtienen?

La mayor satisfacción está en cada mensaje que recibo de mis pacientes. Me hace feliz cuando me cuentan sobre sus experiencias de cambio, no solo en lo que hoy se torna estetico, sino tambien en lo que eso influyó en su interior (su autoestima, sus acciones en la vida y en su ámbito familiar).

Es mágico cuando se crea esa confianza en la que ellas pueden desglosar, mediante una pantalla, todas sus debilidades e inquietudes para poder ayudarlas. Ese vínculo que creamos es indescriptible y es algo que el dinero no puede comprar. Disfruto acompañarlas en crear este largo camino de confianza y amistad. Siempre juntas y a la distancia.

Conoce más en www.samarismartinez.com o en sus perfiles de Instagram y Facebook.

