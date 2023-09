Skincare 2.0 Cinco minutos de amor

CREDITO CARAS

La palabra rutina no es muy divertida, pero si te digo que con cinco minutos reales de las veinticuatro horas que tiene el día y un poco de amor propio, podes sumar un hábito sin horarios estipulados y mejorar de verdad la piel, tal vez obtenga tu atención.

Y acá llegamos desde La Chica De Las Cejas con data concreta que, creeme, te va a cambiar el concepto de la palabra rutina.

Si bien al levantarnos tenemos sobre la piel, los desechos que secretaron nuestras células mientras descansábamos y a la noche volvemos con la polución y exposición de un día agitado, un skincare básico y efectivo se puede hacer en cualquier momento. Si sos de los que reprograman siempre el despertador, o de los que a la noche llegan con la batería baja, hace estos pasos a cualquier hora:

Limpieza: si la piel no está limpia, no tendrá la capacidad de absorción necesaria para recibir principios activos.

Limpiadores infalibles: leches para pieles sensibles y si no te gustan los vehículos cremosos, geles de limpieza suave. Ambos se aplican directamente sobre la piel y se masajean un minuto. Se retiran con algodón embebido en agua fría.

Tonificación: el método brumizador funciona mucho mejor que los toques con algodón y es más rápido. Las pieles se estresan, por lo que recomiendo siempre lociones herbales y descongestivas. Al limpiar, se remueve la barrera natural, compuesta por secreciones sebáceas, agua, células muertas y microorganismos que participan en funciones clave; con lo cual la piel queda alterada. La bruma con sus componentes relajantes la deja apta para el paso más importante:

Hidratación: Para que la piel responda a tratamientos de lesiones puntuales como acné, rosácea, etc.; primero se debe alimentar con tres activos que no pueden faltar bajo ningún término en ninguna rutina: En formato suero debes incorporar un hidratante, un antioxidante y un tratamiento con prebióticos. Una gota de cada uno, colocadas al mismo tiempo es el secreto.

Protección: Todo lo anterior no sirve, si no usas bloqueador 50+. Tenés que entender la aplicación de este básico como lavarte los dientes. Asique, cuando te levantas, si no tenés tiempo o ganas de hacer todos los pasos, solo lava la cara con agua y coloca el SPF. Y en algún momento que te quede cómodo, los haces completos.

Tenemos cientos de consultantes que lograron sostener su skincare con este método. Te invitamos a conocer algunas de ellas en la galería de imágenes. Escribinos para analizar tu piel!

@lachicadelascejas [email protected]

Marlu.