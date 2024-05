Sol Wagner, Coaching Vocal para recobrar tu vida

CREDITO CARAS

Cómo toda mujer que emprende, hay un camino, una historia para contar.. ¿Cuál fue la tuya?

Soy de Entre Ríos, Argentina y me mudé en 2008 a Buenos Aires para estudiar en la UBA. Estaba muy emocionada por lo que venía, todo en Bs As me parecía grandioso, nuevo y creía que tenía muy claro mi camino, pero honestamente en aquel momento no sabía que la vida me tendría preparados sus propios planes para mí.

En el 2009, entré en la vorágine de un desafío enorme: Un tumor en mi cabeza que me arrebataba la vista un poquito cada día. Al principio me frustré mucho, hoy lo veo diferente: Reconozco que en aquel momento emergió una luz inesperada: Mi voz.

La verdad es que siempre canté pero nunca tanto como en aquellos tiempos. Durante 28 meses de tratamiento y de esperar mi cirugía mi voz se convirtió en mi faro, en mi guía. Me sumergí en un viaje de autoconocimiento, explorando el poder que tenía mi voz para liberarme y trasmitir lo que sentía. Descubrí su capacidad de sanarme, de elevar mi espíritu y de conectar con los demás en un nivel que trasciende las palabras. Me enamoré perdidamente de su magia, de su potencial transformador: Lo viví en primera persona.

En 2011 me operaron y para ese entonces, yo había cambiado mucho internamente y descubierto una nueva misión. No lo sabía pero mis intereses, mi forma de ver la vida.. Todo había cambiado.

Me sumergí en el estudio de la voz, devorando cada conocimiento, con el fervor de quien ha encontrado su propósito. Fue así como me formé como Lic. en Fonoaudiología en la UBA y me especialicé en el área de la voz, específicamente en rehabilitación de patologías vocales con un Master en Terapia Vocal. Más tarde complementé mis estudios con coaching, neurociencias, y otras herramientas de desarrollo personal que sigo estudiando.

¿Y cómo surge Vocal Coaching Argentina?

En 2018 yo tenía mi consultorio como fonoaudióloga, pero quería conectarme con personas que entendieran y vieran a la voz desde el lugar que yo lo hacía, por este motivo decidí crear una comunidad, y así nace Vocal Coaching Buenos Aires con el objetivo de intercambiar conocimientos con apasionados por la voz.

Poco a poco la vida me fue regalando la oportunidad de conocer a muchas personas y acompañarlas a "reencontrarse su voz" o su "libertad a través de la voz", porque realmente solo quien pierde su voz sabe el impacto social y emocional (muchísimas veces también laboral) que representa. En fin, la voz está presente en todas nuestras etapas y facetas: Nace con nosotros y se desarrolla con nosotros a lo largo de nuestra vida.

Pero después llegó la pandemia; y la vida se volvió virtual.. ¿Y ahí cambió todo?

Si, en ese momento como no entendía nada de redes sociales decidí estudiar Marketing y programación web, y fue así como Vocal Coaching dió el paso "online", pasando a ser "Vocal Coaching Argentina" porque podíamos estar en contacto más allá de Buenos Aires en sí.

Estos servicios no solo están destinados a profesionales de la voz, sino a cualquier persona que pueda verse beneficiada de trabajar su voz y su comunicación.

Yo me sigo formando con el objetivo de tener más herramientas para acompañar a quienes me confían su proceso y he tomado con mucha responsabilidad mi propósito: Es un camino para toda la vida, uno que llegó de la manera más inesperada, y me abrió sin duda un universo entero.

Si queres saber más:

Se pueden conocer todos los servicios en www.vocalcoachingargentina.com

o en Instagram: @vocalcoaching.arg