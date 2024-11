Tras los rumores de un vínculo con Enzo Fernández, Sasha Ferro lanzó un duro comunicado

Los últimos días fueron más que movidos para Sasha Ferro, la joven influencer que está construyendo una carrera en las redes sociales. Es que fue es una de las involucradas en el escándalo de Independiente, situación que se desarrolla con un grupo de jugadores del club participando de una fiesta en un barco junto a un grupo de jóvenes. Pero además, su nombre fue vinculado con Enzo Fernández, luego que se confirmara su separación de Valentina Cervantes.

En este contexto, la joven de 26 años utilizó sus redes sociales para compartir un comunicado en el que brindó su versión de los hechos y anunció que realizará acciones legales para resguardar su imagen.

La palabra de Sasha Ferro

Sasha Ferro cuenta con una gran popularidad en las redes sociales por su rol como influencer. Sin embargo, su nombre traspasó ese medio para estar en boca de todos, al ser vinculada a una fiesta que realizaron algunos jugadores de Independiente, a la que ella y un grupo de jóvenes dijeron presente.

Luego que trascendieron las imágenes de la fiesta, se comenzó a hablar sobre un pago que habrían recibido las jóvenes por su presencia, lo que sumó a la polémica. En este sentido, todas negaron este último aspecto y faltaba la palabra de Sasha, quien además fue vinculada con Enzo Férnandez, luego que Paula Varela en Socios del Espectáculo indicara su nombre como la nueva conquista del jugador, por la que habría tomado la decisión de terminar su relación con Valentina Cervantes, tras seis años de amor.

Ante esta gran polémica, Ferro lanzó un comunicado para dar su versión de la fiesta de los jugadores de Independiente. "Desde hace días, y luego de participar de una tarde de navegación y música rodeada de amigas y amigos, donde además participaron algunos deportistas, me veo envuelta en una campaña sucia de difamación que no estoy dispuesta a tolerar, por mí, por mi familia, por las personas que me siguen, pero más aún por mi honor", introdujo.

"El simple hecho de compartir la cubierta de un barco junto a estas personas me puso en el ojo de la tormenta, una tormenta de misoginia, de opiniones cargadas de mentiras, de acusaciones irreproducibles que nada tienen que ver con mi vida", continuó. Además, inició que es influencer y modelo y está intentando insertarse en el mundo de la música, por lo que "vive de su imagen pero no usa su cuerpo", afirmó.

Es por este motivo, que decidió asesorarme jurídicamente para resguardar su imagen, y velar por sus derechos. Pero también, cuidar su integridad física y psicológica. Por último, indicó que no hablará en los medios de comunicación sobre las polémicas a las que la vinculan. En este comunicado no habló de su vínculo con el jugador del seleccionado nacional.