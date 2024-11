Juli poggio replicó un icónico look de Britney Spearse y causó furor

Para muchos, la celebración de Halloween es el momento ideal para desempolvar ese disfraz guardado o crear un look para la noche que implica personificar a figuras o personajes relevantes. Y Juli Poggio no dudó en sumarse a la especial fecha y su elección generó furor en las redes al tratarse de una personificación de Britney Spears, pero de un momento puntual de la princesa del pop: los premios VMA del año 2001.

El disfraz de Juli Poggio por Halloween

Las fiestas del jueves por la noche fueron varias, pese a que Halloween suele ser una celebración que tiene más adhesión en México y Estados Unidos, en los últimos años en la Argentina se trata de un evento que tiene gran repercusión y masividad. En este contexto, fueron muchos los famosos que decidieron festejar este día y Juli Poggio fue una de ellas.

Para no dejar de ser icónica en sus looks, Juli Poggio eligió a Britney Spears para disfrazarse. Como bien se sabe, la influencer tiene un estilo de vestimenta inspirada en los años 2000, por lo que sus apariciones son un vivo recuerdo de aquella época donde las boinas, el tiro bajo y las terminaciones irregulares eran el furor. Por ello, no fue desatinada su elección de personificar a la cantante, ícono de esa epoca.

Puntualmente, Juli eligió replicar el look que Britney lució al interpretar I’m A Slave 4 U en los premios VMA del año 2001, recordada tanto por el atuendo como por la particularidad que tuvo al realizar la performance con una serpiente sobre su cuello. En este caso, la argentina no portó al animal, pero si todo el resto.

En primer lugar, realizó un cambio en su cabellera, luciendo su pelo en capas con un sutil flequillo como lo lucía la cantante. Y lució el look protagonizado por un top verde con detalles de brillantes y un mini short negro con un estilo de caderín, desde donde cuelgan telas irregulares. Terminó el look con botas color beige y no faltaron los detalles de los tattoos que tenía en ese entonces la cantante. Y por supuesto, no faltó el micrófono inalámbrico.

De esta forma, la influencer replicó la recordada imagen de la princesa del pop. Y por supuesto, generó furor en las redes sociales al alcanzar un disfraz a la perfeccción.