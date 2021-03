Sophie Raffo: empresaria libre y creadora de PULKRA

Siendo la Community Manager de una de las empresas más reconocidas del país, Sophie se anima a lanzar su propia marca, PULKRA, intentando transmitir con sus joyas: empoderamiento, calma, paciencia y amor por la vida.

Hoy ella charla con CARAS donde sostiene que, lo que la mantiene en eje, es aceptar el curso de cada suceso, asegurando que la clave de su éxito es afrontar sus propios miedos.

“Amo los desafíos y me considero una gran intérprete de las señales que me brinda el universo. En mi interior, era muy consciente que estaba callando un grito inconsciente. Un llamado a HACER de una manera diferente a la que una rutina me tenía acostumbrada. Sabía que estaba negando mi pasado y mi presente, por eso decidí transformar mi futuro creando y haciendo”, destaca la diseñadora de joyas.

PULKRA nace a comienzos del 2019, a solo días del nacimiento de su hijo Cruz, de hoy ya 2 años. “Fue en ese momento donde tuve la clara visión de decir: es AHORA. Si no voy a dormir nunca más, vamos a hacerlo VALER. Así fue como empecé a modelar anillos que solo estaban en mi imaginación. En mis GANAS. De pronto mi casa se transformó en una "casa-taller", afirma Sophie.

¿Por qué el nombre PULKRA?

Ya era joven cuando esa palabra resonaba en mi interior. Sabía que tarde o temprano, de una forma u otra se iba a manifestar de la manera más bella. También sabía que solo tenía que esperar.

¿Qué productos tienen a disposición? ¿a qué público apuntan?

Siempre abierta a lo que pueda llegar a venir, hoy por hoy, me dedico a crear anillos fundidos en plata y bronce bañados en oro, apuntando a todo aquel que quiera llevar un objeto/amuleto y una historia que contar.

¿Cómo se han reinventado con la pandemia?

La pandemia -para la marca- no fue más que una adversidad más, transformada en oportunidad.

¿Cuál consideran que es su diferencial en el mercado?

Al no ser un producto que se venda en serie, sin dudas, el trabajo es personalizado 100x100.

Cada pedido tiene su dueño y un motivo de ser. A la hora de fundir, ya sabemos a quién va dirigido de antemano. Por eso lo hacemos dedicado, pensado, meditando para y por el cliente. Son productos especiales y a medida.

¿Qué experiencia buscan brindarles a sus clientes?

De principio a fin, un vínculo y experiencia ÚNICA. Una joya es algo que debe ser bella por dónde la mires. Solamente contar con lindos recuerdos. Desde el primer contacto, hasta un próximo.

¿Cuáles son los métodos de venta y envío?

Tanto en la joya terminada, como en los envíos (a todo el país) , intento mantener la accesibilidad sobre los precios del mercado para que PULKRA sea un objeto de deseo concreto y posible.

¿Qué satisfacciones obtenés de tu trabajo?

Los clientes reales y emocionados son algo que no me deja de sorprender. Es el regalo más grande que descubrí con PULKRA. Pude haber calculado mil cosas... pero jamás la emoción de alguien al recibir el trabajo terminado ¡Increíble!

Datos de contacto: Sofía- Sophie- Raffo - Instagram @sophieraffo // Creadora de PULKRA @pulkrashop - web: www.pulkra.co