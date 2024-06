Stella de La Regina: Murales en Telar Intervenidos, fusión de Arte Textil y Pintura Contemporánea

CREDITO CARAS

En el fascinante mundo del diseño textil , la innovación y la creatividad son los pilares que definen las obras más destacadas .Como diseñadora de tejidos en telar , me he propuesto explorar nuevas fronteras artísticas al crear murales en telar intervenidos con telas , inspirados en las obras del renombrado artista británico Ian Davenport , conocido por sus vibrantes y dinámicas pinturas abstractas , se ha convertido en una fuente inagotable de inspiración para mis creaciones, permitiéndome fusionar la tradición del tejido en telar con la audacia de la pintura contemporánea .

Mis murales en telar son una celebración del color y la textura, elementos esenciales en las obras de Davenport .Utilizando hilos de alta calidad y técnicas tradicionales de tejido, doy vida a patrones intrincados y fluidos que evocan las icónicas líneas y vertidos de la pintura de Davenport. Cada pieza es única, resultado de un proceso meticuloso que combina la precisión del telar con la libertad de la intervención textil.

La intervención con telas es una técnica que me permite añadir profundidad y dimensión a mis murales. Utilizo una variedad de tejidos, desde sedas delicadas hasta organzas etéreas, que se integran en el telar creando un diálogo entre diferentes texturas y materiales .Esta combinación de técnicas resalta los contrastes y armonías presentes en las obras de Davenport , traduciendo su lenguaje pictórico en un medio textil que es tanto táctil como visualmente impactante .

El resultado es una serie de murales que no solo rinden homenaje a Ian Davenport, sino que también abren nuevas posibilidades en el campo del arte textil. Cada mural invita al espectador a explorar la interacción entre color, forma y textura, creando una experiencia sensorial única. Además, estas obras tienen una fuerte carga emocional, ya que cada hilo y cada intervención con tela reflejan mi pasión por el diseño y mi admiración por la obra de Davenport.

Mi objetivo es llevar el arte textil a un nuevo nivel, desafiando las percepciones tradicionales y mostrando que el tejido en telar puede ser una forma de arte contemporáneo tan poderosa y evocadora como la pintura. A través de mis murales en telar intervenidos, busco inspirar a otros artistas y diseñadores a explorar la riqueza de técnicas y posibilidades que ofrece el arte textil y a descubrir la belleza en la fusión de disciplinas y estilos.

Instagram: @stelladelaregina

Celular: 11 44480965

Fotos: Sonia Sivori 11 5864 1840