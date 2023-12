Tellas, zapatos para volar

¿Cómo se iniciaron en el diseño?

Siendo cuatro hermanas mujeres, desde niñas amábamos disfrazarnos, jugar, cantar y bailar juntas. Nos encantaba armar vestuarios, peinarnos y subirnos a los tacos. Al crecer estudiamos música, artes visuales y diseño de indumentaria. El amor por la creatividad, el baile y la música, nos llevó a animamos a lanzar nuestra propia marca.

¿En qué se diferencian los diseños Tellas?

Nuestros calzados son zapatos que nos gustaría usar a nosotras. Los diseños no son los típicos tradicionales que se venden para bailar. Rescatamos las características de este tipo de calzado, que sí queríamos conservar: livianos y cómodos; y les agregamos nuestra impronta para ofrecer diseños diferentes. Creamos un zapato lindo y moderno para bailar y que, al mismo tiempo, se extendiera a un público más amplio, y se puedan usar en eventos, fiestas, o bodas. Al no utilizar plataformas gruesas y pesadas, creemos que se pueden usar para estas ocasiones especiales, no solo para bailar. Primero, lanzamos zapatos de taco alto, luego, nos dimos cuenta que muchas clientas querían ese mismo diseño, pero con un taco más bajito. Por eso, incorporamos en varios de los modelos, la versión “petite”. Este año, además, lanzamos la línea de botitas con tacos de dos centímetros para las que prefieren un zapato más informal y cómodo.

¿Qué tienen en cuenta a la hora de elegir los materiales que utilizan?

Hacemos zapatos de cuero. Nuestra premisa es hacer zapatos de calidad, que duren y se puedan usar el mayor tiempo posible. Algunos son enteramente de cuero, y otros los mezclamos con diferentes géneros, pero siempre forrados en cuero. Elegimos personalmente los materiales, en base a los colores, texturas y combinaciones que queremos crear.

¿Cuáles son sus desafíos a futuro?

Los desafíos para lo que se viene, son muchos. Poder crecer como marca y posicionarnos en el mercado local, y tal vez más adelante, en el exterior. Incorporar más variedad de diseños y talles. Tener un espacio más grande para poder ofrecer más horarios de atención presencial, además de la tienda on-line.

Otro desafío importante, es poder seguir haciendo frente al mercado, con sus fluctuantes cambios de precios debido a la inflación. Sin embargo, amamos a nuestro país y apostamos a seguir emprendiendo con dedicación y pasión.

Datos para conocer más:

Instagram: @tellas.oficial

Tienda Online: www.tellas.ar/

WhatsApp: +5491173639663

Mail: [email protected]

Showroom: solo con cita previa, turnos por whatsApp