CREDITO CARAS

Silvina, ¿cómo fueron los inicios de la empresa?

Me dedico al Diseño Gráfico e Industrial hace más de 20 años, mi conocimiento y aprendizaje se forja, con reconocidos idóneos de mi ciudad de origen; Tartagal. En este oficio y en una época donde la tecnología no estaba disponible como ahora, los trabajos de gráfica se hacían a pulso en vidrieras, paredes, camiones, empresas, eventos, etc.

Con el avance de la computación y el surgir de la Carrera del Diseño, mi trayectoria toma forma de empresa en el año 2009 en la ciudad de Salta, bajo el nombre de Tierra Gráfica, con base en la producción y servicio de cortes y grabados laser, en distintos materiales como corrugado plástico, aluminios, telas, polyfan, fibrofácil, acrílicos, foam, vinilos, alto impacto y pvc espumado.

Desde entonces me enorgullece ofrecer una variedad de servicios personalizados para satisfacer las demandas de cada cliente, en la creación de productos 2D y 3D.

¿Qué servicios ofrecen al público?

En el 2020, me entrevistaron por este mismo medio, y me sentí muy reconfortada por ello, ya que pude exponer en un tiempo difícil de pandemia; mi trabajo con la innovación de diseño propio de máscaras y burbujas protectoras para el COVID, con las cuales llegamos a más de cinco mil personas; público en general, compañías privadas y profesionales de la salud, de todo el interior del norte argentino.

Actualmente continuamos adelante, brindando un agregado más: el servicio de corte laser en chapas planas, de mínimos espesores hasta media pulgada, con las opciones de pinturas en horno y soldaduras para la elaboración de mobiliarios, permitiendo a los clientes crear libremente sus proyectos o necesidades con nosotros, proporcionando soluciones desde las fases de desarrollo hasta la fabricación de los productos para distintos fines.

En este último tiempo, llegué a posicionar a la empresa en la provincia de Jujuy, con mucho éxito y aceptación, sumando a mi cartera de clientes importantes firmas multinacionales, del área de la cosmética y minería.

Mi capacidad, y junto a quienes me acompañan, me permite ofrecer una solución exhaustiva y más completa en mi área de gráfica e industria, en asuntos públicos y privados como cartelerías, ambientaciones, merchandising, maquetaciones, impresiones textiles, imágenes corporativas, y sobre todo un buen asesoramiento en la toma de decisiones y estrategias creativas e innovadoras, para la necesidad del consumidor.

Datos de contacto:

Dirección: B° San Carlos Mza 27 Casa 11 - Salta capital.

Instagram: @tierragráfica

Facebook: @tierragráficasalta

WhatsApp: 387 4123 409