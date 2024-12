Universo Pasaporte: Ciudadanía italiana ¿En qué casos corresponde tramitar un juicio por vía materna?

CREDITO CARAS

Desde Universo Pasaporte, acompañamos a quienes desean reconectar con sus raíces y abrir nuevas puertas al mundo. Sin embargo, para algunas personas con ascendencia italiana, el camino hacia la ciudadanía puede presentar desafíos adicionales, especialmente cuando la línea de descendencia incluye a mujeres. La ley italiana históricamente no permitía que las mujeres transmitieran la nacionalidad a sus hijos antes de 1948, lo que dejó a muchas familias fuera del alcance del reconocimiento directo. Es aquí donde el juicio por vía materna se convierte en una herramienta esencial para restablecer esos derechos y honrar la historia familiar.

El tema genera confusión y muchas personas no saben que el juicio por vía materna es necesario para quienes en la línea de ascendencia tienen una mujer que tuvo a su hijo o hija antes del 1 de enero de 1948. Antes de esa fecha, las leyes italianas no permitían que las mujeres transmitieran su nacionalidad, lo que dejó a muchas familias fuera del reconocimiento. Este proceso judicial “por vía materna” es la solución para corregir esa desigualdad histórica.

La ley 555 de 1912 establecía que sólo los hombres podían transmitir la nacionalidad italiana, mientras que las mujeres, al casarse con un extranjero, perdían automáticamente la suya. Recién en 1948, con la entrada en vigor de la nueva Constitución italiana, se reconoció la igualdad entre hombres y mujeres, pero la administración pública no aplicó estos cambios de inmediato.

Entonces ¿Cómo detectar si debo o no realizar un juicio al estado italiano para obtener mi ciudadanía italiana?

Para este trámite no importa cuándo nació la mujer en la línea de descendencia desde el italiano hasta quien va a solicitar la ciudadanía, sino cuándo nació su hijo. Si el hijo o hija nació antes del 1 de enero de 1948, no se puede acceder a la ciudadanía de forma directa ni en el Consulado ni en un Comune en Italia. En estos casos, es necesario presentar un recurso judicial en los tribunales italianos. Este proceso requiere la asistencia de un abogado matriculado en Italia, pero no es necesario que el/los interesados viajen, ya que el juicio puede llevarse adelante a través de un poder de representación.

Para iniciar el trámite se deben reunir documentos como el acta de nacimiento del antepasado italiano y las partidas de las generaciones siguientes que prueben la conexión familiar. Aunque la legislación ha cambiado y la igualdad de género está reconocida, todavía es necesario recurrir a este camino judicial para que las descendencias por vía materna sean reconocidas. Este juicio es una forma de recuperar derechos y honrar las historias familiares, que en muchos casos estuvieron marcadas por la desigualdad de género de otros tiempos.

En Universo Pasaporte, entendemos que estos procesos pueden parecer complejos, pero creemos que cada historia merece ser contada y cada derecho, recuperado. Nos ocupamos de los detalles legales y administrativos para que vos puedas enfocarte en lo que realmente importa: tu historia, tus raíces y el futuro que querés construir para vos y tu familia. Solicitar el reconocimiento de tu ciudadanía no es solo un trámite, es un viaje hacia tus orígenes y una oportunidad para abrir nuevas puertas al mundo.

Catalina Valdez Cavallero,

Fundadora Universo Pasaporte

11 35586967

www.universopasaporte.com

@universopasaporteok