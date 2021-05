Vanesa y Rubén Estilistas: potenciando tu imagen

A través de sus asesoramientos personalizados y su servicio de calidad, desde la marca cuentan con una historia de trabajo y amor por la profesión. Rubén Rossi, es uno de los fundadores del espacio, y hoy charla con nosotros en esta entrevista exclusiva.

“A los 16 años mi padre me decía porque no me hacía peluquero, en ese momento dije que no, no, pero luego de dos intentos fallidos en la universidad, decidí intentarlo en una academia en la que se trabajaba directamente con clientes”, afirma el profesional que luego de unos años logró formar su espacio personal.

“La diferencia esencial de nuestro servicio es nunca dejar de estudiar y perfeccionarnos, por este motivo viajamos tratando de adquirir conocimientos para brindar un mejor asesoramiento. En lo personal, estuve en el Instituto Cebado Barcelona, LLongueras Barcelona y en el Jean Claude Aubry de PARIS. A dicha experiencia, le sumé las clases de tendencias en Miami, en el Nouvelle Institute”, destaca Rubén.

¿Qué experiencia busca brindarles a sus clientes?

Con 24 años de experiencia, lo que tratamos de dar es un asesoramiento personalizado y eficiente de nuestros servicios, priorizando el cuidado del cabello, la estética personal y la imagen integral de cada uno de nuestros clientes.

¿Qué servicios o productos tiene a su disposición?

Como principal objetivo tenemos el cuidado del cabello, junto con las últimas tendencias en peinados y cortes. También contamos con asesoramiento de imagen integral, estilos de cortes, barbería integral con estilos, junto con visagismos y color designer.

¿Cuáles son los métodos de consulta?

La idea es hacer un diagnóstico completo del cabello para obtener un resultado óptimo. Las consultas pueden ser por teléfono, WhatsApp, Facebook, Instagram y por supuesto de manera personal.

Datos de contacto: FB: Vanesa y Ruben Estilistas internacionales - IG: vanesayruben_estilistas - Mail: vanesa-rubenestilistas@hotmail.com