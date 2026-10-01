VerissGut: una apuesta por el diseño que creció hasta llegar a Argentina Fashion Week

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VerissGut nació en Don Torcuato hace ocho años, a partir de una pasión por la confección que comenzó mucho antes de convertirse en un proyecto consolidado. Su creadora, Verónica Alejandra Gutiérrez, daba sus primeros pasos realizando prendas que vendía a amigas y conocidas, hasta que durante la pandemia decidió dedicarse por completo a la marca.

El vínculo de Gutiérrez con la indumentaria, sin embargo, se había iniciado al terminar la secundaria, cuando comenzó a trabajar en una fábrica de ropa deportiva mientras estudiaba. Fue allí donde descubrió una verdadera pasión por el rubro y encontró la inspiración para definir el rumbo que luego tomaría VerissGut.

Los trajes de baño y la ropa deportiva se convirtieron en el eje de la propuesta por tratarse de prendas que combinan diseño y desafío en cada proceso de creación.

Una evolución marcada por la búsqueda de calidad

Desde sus comienzos, la marca atravesó un proceso constante de prueba y error. La selección de las telas fue uno de los puntos centrales: después de trabajar con materiales de distintos proveedores, Gutiérrez eligió aquellos que, según su criterio, ofrecen la calidad que busca para cada prenda. Si un diseño no la convence al momento de probarlo, queda descartado.

Esa exigencia también forma parte de la identidad que busca construir VerissGut, orientada a mujeres que priorizan la elegancia y la calidad. La elección de materias primas de primera línea se sostiene incluso cuando implica producir o vender en menor cantidad frente a propuestas que priorizan costos más bajos.

Con el crecimiento llegaron nuevos desafíos. La primera sesión de fotos reforzó el objetivo de crear prendas cada vez mejores y, más adelante, la marca tuvo su primer desfile en Argentina Fashion Week, una experiencia que representó un paso significativo en su recorrido.

Ahora, VerissGut tiene por delante la producción de la campaña de bikinis Verano 2027 en Aruba, prevista para noviembre, junto a una fotógrafa y una modelo con las que Gutiérrez ya trabajó y en quienes confía.

El objetivo es continuar ampliando el alcance de la propuesta, llegar a nuevas mujeres y fortalecer una identidad construida durante ocho años alrededor del diseño, la elegancia y la calidad.

Datos de contacto

Verónica Alejandra Gutiérrez

Tel.: 15 5821-5616

Email: [email protected]

Instagram: @verissgut