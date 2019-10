Veronica Medrano: fotografía viva

¿Cómo fueron tus primeros pasos y la evolución en el tiempo hasta llegar a ser quien sos hoy?

Durante mi adolescencia trabaje como modelo mientras que paralelamente estudiaba una Lic. en artes plásticas, estar delante del lente no era lo que más me apasionaba, siempre pensaba en cómo se estará componiendo la foto aquel fotógrafo o trataba de incluir mi parte creativa para crear algo en conjunto que sea diferente.

Este ejercicio me llevo a apasionarme por la imagen fotográfica y a comencé a correrme del lugar de modelo para pasar detrás de escena, fue ahí cuando conocí un fotógrafo reconocido de Tucumán que me invito a formar parte de su estudio fotográfico creando el área de dirección de arte fotográfico.

Este sector se encargaba del diseño visual y conceptual de la imágen, trabaje allí por más de 4 años, donde aprendí mucho y me enamore de la fotografía.

Con una mudanza reciente y mis fotos familiares en una caja sin desembalar aun, una noche de verano en la casa donde me había mudado hubo una tormenta que provoco una inundación, el agua entro en la casa y mojo la caja con todos mis recuerdos.

A partir de ahí fue que entendí la importancia que tenía la fotografía para la vida de cualquier persona y sus futuras generaciones, ese patrimonio visual y emocional que habíamos creado quedo destruido.

Por esa razón, comencé un trabajo de investigación que derivo en la tesis final de mi carrera en la que desarrollaba el concepto de la memoria y patrimonio emocional a través de la imagen fotográfica. Fue en ese momento donde decidí dedicarme de lleno a la fotografía.

Hoy en día ayudo a las personas a guardar los recuerdos de lo que más aman en sus vidas, sus hijos, sus pasiones, sus familias, mascotas, su trabajo, etc. Me capacito constantemente para lograr captar mis fotos lo que la velocidad del tiempo a veces no nos permite ver y solo a través ellas lo podemos apreciar.

La fotografía emocional es para mí magia pura, es esa energía que está latente, que une a las personas y como fotógrafa debo desarrollar la sensibilidad adecuada para percibirla y captarla en el momento adecuado.

En el 2017 me eligieron para formar parte de la prestigiosa organización Inspiration Photographers, que nuclea a los mejores fotógrafos de américa latina de bodas y de familias. Soy la única tucumana que está incluida en la actualidad al área de fotografía de familia en esta organización.

Mis fotos fueron premiadas en 2 ocasiones por ellos, en el 2018 y 2019 entre aproximadamente 60 mil fotografías, lo cual me llena de orgullo.

En el 2019 recibí también el reconocimiento de Marca Tucumán, como distinción y sello de calidad de la provincia por mi trabajo fotográfico. En la actualidad además de retratar familias, ayudo a emprendedores a visibilizar sus procesos de trabajo mediante la fotografía, agregando valor y humanizando sus marcas.

¿Cómo te inspiras para ser original con tus fotos?

Me capacito todo el tiempo para lograr los resultados visuales que busco, pero más allá de la técnica creo que es fundamental desarrollar una cultura visual, la pintura, el cine y la fotografía son mis principales guías e inspiraciones.

Lo que realmente me motiva es observar los lazos entre las personas, las miradas, los gestos, las caricias de un abuelo a su nieto, ver esa magia en ellos me hace querer devolverles en imágenes estos momentos, para atesorar lo que el tiempo se lleva en un instante.

¿Por qué consideras que te elijen tus clientes?

Las veces que me pregunte esto me surgió la necesidad de repreguntárselo a ellos, a lo que la mayoría responde que se pueden reconocer, o que pueden ver la esencia de ellos mismos o de las personas que están en la imagen, porque es real y la emoción traspasa la imagen.

En mis sesiones realmente se produce una algo especial, las personas se unen en tiempo y espacio pero además de eso se unen en sentimientos y sensaciones, es ahí donde se produce una energía que los traspasa y se imprime en la foto mediante un clic.

¿Dónde te gustaría llegar o cuál es tu sueño?

Me encantaría poder llevar mi proyecto por el país y por qué no más allá de él retratando historias y emociones. Adoro la docencia, por lo que dar capacitaciones es algo que también me apasiona.

Actualmente solo lo hago en mi provincia y alrededores pero me encantaría poder ayudar a otros fotógrafos a conectarse con sus “modelos” de manera tal que logren desarrollar esa sensibilidad y conexión que nos permite capturar la esencia

¿Qué te diferencia respecto a tus colegas?

Considero que todos somos diferentes, y eso hace que quien me contrata a mi o aun colega tenga la amplia variedad de estilos para sentirse identificado con uno u otro. Quienes me eligen lo hacen por mi personalidad y sensibilidad que les genera la confianza para abrirse emocionalmente y profesionalismo.

Pero en este proyecto, todo lleva un proceso que comienza desde el primer contacto con mi retratado, trabajando la confianza y su autoestima para que la persona que se pare frente a mi lente sea ella misma, es ahí cuando el trabajo se vuelve un trabajo en equipo que me permite poder captar sus energías y estados emocionales de cualquier persona.