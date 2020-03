Victoria Manicura: tratamientos y cursos que marcan tendencia en el mundo de las uñas

Victoria Oyola es hace 8 años esculpidora profesional de uñas. Todo comenzó cuando le realizaba, por gusto, un retoque a una de sus amigas, que sorprendida por su trabajo, la alentó a comenzar en la profesión.

“En una tarde de verano me ofrecí a arreglarle las uñas a una amiga muy querida, yo solo quería verlas pintadas, pero ella me preguntó, entre risas, cuanto le cobraba por realizarle el servicio”, cuenta Victoria sobre sus orígenes en la profesión.

Luego, ella comenzó a analizar la posibilidad de comenzar a estudiar dado que realizaba la manicura con gran pasión y trabajo. “Mi amiga, que fue a vivir a EEUU, me mandaba fotos sobre diseños de allá que eran realmente fascinantes. Fue en ese entonces que nació en mí una gran motivación que me impulsó a comenzar cursos y a realizar esos diseños para implementarlos en el país”.

Te has especializado en la profesión estando en constante aprendizaje. ¿Cuáles han sido tus perfeccionamientos?

Sí, me especialicé como manicura profesional y uñas largas esculpidas de gel y acrílicas decoradas con piedras y nail art. También me perfeccione como pedicura profesional.



¿Qué tipo de tratamientos para uñas realizas? ¿Qué beneficios tienen los mismos?

Realizo servicios de manicura rusa, kapping, esmaltado semipermanente y también uñas esculpidas en GEL y ACRÍLICO, de estas 2 últimas mi fuerte son las uñas de GEL.



Estos tratamientos cuentan con un gran beneficio sobre todo para las uñas que no llegan a crecer de forma natural ya sea por genética o porque sufren de onicofagia. Las clientas con uñas débiles y agrietadas saben que conmigo siempre hay un antes y un después. Yo les digo prepárate porque en breve tendrás un NAILS CAMBIO DE LOOK!

Imagínate el cambio… Por ejemplo: las chicas que sufren de onicofagia vienen con uñas muy, muy cortas, con dureza en toda la zona de cutículas y luego en un par de horas se van con una correcta realización de manicura rusa con uñas largas, estéticamente delicadas y con maravillosas piedras y decoraciones.



No es sólo lograr el crecimiento de las uñas naturales, sino también que la clienta puede elegir entre una amplia gama de decoraciones con cristales o nails art a su disposición para realzar la apariencia de sus manos.

¿Cuáles son las tendencias hoy en el mundo de la manicura?

Hoy por hoy son un boom las uñas largas con baby boomer, uñas translúcidas con cristales, glitters, fluor o tornasoladas.



Realizas clases para principiantes. ¿De que constan las mismas?

Las clases que realizó son ideales para principiantes. Las alumnas pueden elegir el TALLER INICIAL COMPLETO donde aprenden desde cero.

En él se les indica como levantar y aplicar el gel, además de aprender las 4 puntas de salón más solicitada en el gremio de las uñas. También se incluye el French con técnica de reversa, el Baby boomers y el uso del torno.



¿Cuáles son los servicios estrella o más requeridos en el estudio?

Hay 2 tipos de clientas: las que prefieren sus uñas cortas pero prolijas (donde incorporo la manicura Rusa, kapping y esmaltado semipermanente) y luego están las clientas que adoran tener uñas largas (estas serían las uñas esculpidas en GEL o ACRÍLICO ya sean estructuras con punta coffin o estiletos). Las cuadradas o almendras tampoco pasan de moda, y además se le suman las decoraciones personalizadas.



¿Cuáles son las mayores satisfacciones que te da tu trabajo?

Como te comenté en un principio ese ANTES Y DESPUÉS de las manos de cada clienta es lo que a mí me llena. Me satisface ver a una persona feliz porque vio un cambio radical en sus manos.

En cuanto a mis alumnas me encanta poder compartir con ellas todo lo que se y todo lo que he aprendido en estos años de experiencia. Es placentero para mí verlas felices y orgullosas porque aprenden a esculpir uñas preciosas. A eso le sumo el poder verlas trabajar de forma correcta porque se les ha brindado una herramienta de trabajo para que salgan adelante haciendo lo que les gusta. Yo las veo como mis colegas.



¿Qué es lo que se viene y como te ves en el futuro?

Se viene lo más esperado: nuevas puntas de salón, mucho brillo y glamour para las clientas que se animan a lo extravagante.

Para las alumnas que quieran incorporar nuevos servicios de manicura o para las que querían perfeccionarse conmigo, quiero que sepan que me sigo perfeccionando porque aún me falta mucho por aprender y mejorar. No pararé hasta llegar a ser una Máster instructor internacional y poder dar siempre lo mejor para ellas.

Conoce más en sus perfiles de Instagram y Facebook.

Para contacto: 1132804419 // victoriamanicura@gmail.com.