Victoria Piraino y Su Pasión por el Cuidado de la Piel

• Victoria, ¿qué te motivó a especializarte en cosmetología y cosmiatría, y cómo viste evolucionar esta industria a lo largo de los años?

Desde siempre me gustó aprender, lo que sea. Siempre dije “el saber no ocupa espacio”, así que vivo estudiando y aprendiendo sin ningún fin lucrativo, solo por el placer de aprender y no estar parada en un lugar de desconocimiento. Con la cosmetología me pasó exactamente lo mismo: me di cuenta de que no sabía cuidarme la piel, siendo que es el órgano más importante del cuerpo humano.

Empecé a buscar talleres, cursos y especializaciones, solo para aprender y tratarme a mí misma. Luego, me di cuenta de que era una pasión. Me encantaba realizar faciales y escuchar a mis pacientes, para que se sintieran cómodas conmigo. Así que empecé a darlo todo para que en cada sesión se sintieran únicas, hermosas y, sobre todo, cómodas.

Con respecto a la evolución de la industria, es un aprendizaje constante. Siempre tienes que estar al tanto de la nueva tecnología, aparatología, tratamientos y activos. Evoluciona en cada momento, así que hay un aprendizaje nuevo cada semana y es fundamental ir innovando y aprendiendo en el camino.

• ¿Cuáles son los tratamientos más demandados por tus clientes en la actualidad y qué beneficios ofrecen?

Hoy en día, el tratamiento más demandado es la higiene facial profunda. En este protocolo, realizamos una exfoliación y una limpieza profunda de la piel. Es perfecta para cualquier tipo de piel; vengas como vengas, es el mejor tratamiento para comenzar a cuidar tu piel y se hace una vez al mes.

Realizamos extracciones de comedones abiertos, cerrados, quistes de millium y demás impurezas. Utilizamos activos específicos para la situación y necesidad actual de la piel, hidratamos y aplicamos protector solar (siempre).

En segundo lugar, uno de los tratamientos más elegidos es el Dermaplaning, que también incluye la higiene facial profunda. En este protocolo utilizamos un bisturí N10R para exfoliar en profundidad la piel, eliminando células muertas (el estrato córneo) y vellos faciales. Por ende, la piel queda súper permeable a los activos que coloquemos y se ve mucho más luminosa al instante.

Obviamente, hay mil tratamientos disponibles, y yo estudio el caso el mismo día que llegan al gabinete para ver cuál es el más adecuado para cada tipo de piel.

• La piel es un reflejo de nuestro bienestar interno. ¿Cómo influye el estilo de vida en la salud de la piel, y qué tres consejos esenciales darías?

Completamente de acuerdo: la piel es un reflejo de nosotros. Si te alimentas mal, fumas, no te cuidas o no usas protector, la piel lo expresa con lesiones (comedones, granos, arrugas, líneas de expresión, falta de luminosidad, etc.). Así que el cuidado de la piel y llevar un estilo de vida saludable es fundamental para mantenernos sanas y radiantes.

El primer consejo es siempre consultar con un profesional antes de aplicar cualquier producto facial. Es muy importante, especialmente hoy en día, que con las redes sociales se recomiendan productos de todo tipo. No todos los productos son adecuados para todas las pieles, y puedes lastimarla, deshidratarla o provocar el efecto contrario al deseado. Puede parecer cliché, pero el protector solar es el producto más importante si quieres mantener la piel sana (y a ti misma). No solo previene enfermedades en la piel, sino que es el principal antiaging, ya que la mayoría de las pieles envejecidas lo son por fotoenvejecimiento (es decir, pieles que se expusieron al sol sin protección). Así que siempre usa protector solar y retócalo cada 2 horas. Por último, realiza una higiene facial una vez al mes. Primero, porque cuidamos y mimamos a la piel, brindándole activos que necesita y eliminando impurezas. Y segundo, porque te regalas un momento para ti misma, donde podrás disfrutar de tranquilidad y paz, conectando con buena música y los aromas de los productos que utilizo. ¡Es un viaje de ida!

• ¿Podrías compartir con los lectores de CARAS algunos mitos comunes sobre el cuidado de la piel que consideras importantes desmentir?

Los mitos más comunes son:

Las pieles grasas no se hidratan : como cualquier tipo de piel, necesitan hidratación. Es erróneo pensar que no deben hidratarse o que así se “curará” la grasitud. Al no hidratarla, la piel entra en un periodo de alerta y comenzará a producir más sebo, creando un efecto contraproducente.

: como cualquier tipo de piel, necesitan hidratación. Es erróneo pensar que no deben hidratarse o que así se “curará” la grasitud. Al no hidratarla, la piel entra en un periodo de alerta y comenzará a producir más sebo, creando un efecto contraproducente. El dermaplaning hace que los vellos crezcan negros y duros : este es mi mito favorito, ya que es el que más miedo da. Esto no es real, ya que el dermaplaning elimina temporalmente los vellos y las células muertas de la capa más superficial, pero no afecta al folículo piloso. Así que no debemos preocuparnos: el vello vuelve a crecer de la misma forma, color y grosor.

: este es mi mito favorito, ya que es el que más miedo da. Esto no es real, ya que el dermaplaning elimina temporalmente los vellos y las células muertas de la capa más superficial, pero no afecta al folículo piloso. Así que no debemos preocuparnos: el vello vuelve a crecer de la misma forma, color y grosor. No usar protector en invierno o cuando está nublado: creemos que en invierno o los días nublados somos inmunes al sol, pero estamos muy equivocados. Los rayos UV están siempre presentes y nuestra piel los percibe, aunque sean invisibles a simple vista. En resumen, el protector solar se usa todo el año.

• En tu experiencia, ¿qué papel juega la tecnología en los tratamientos estéticos modernos y cuáles son tus favoritos?

La tecnología es la mejor amiga de la estética. Evoluciona constantemente y siempre trae innovaciones.

Mis dos aparatologías favoritas son el dermapen (microneedling) y la radiofrecuencia.

El dermapen es un tratamiento que, mediante microagujas de distintas profundidades y velocidades, genera microcanales en la piel. De esta forma, estimulamos el colágeno y la elastina, y al mismo tiempo colocamos activos específicos que penetran más profundamente a través de esos microcanales. Es completamente indoloro. Nos sirve para tratar líneas de expresión, manchas, poros dilatados y deshidratación.

La radiofrecuencia, por su parte, utiliza ondas electromagnéticas que provocan un calentamiento controlado, estimulando y regenerando el colágeno y la elastina.

• ¿Qué proyectos o innovaciones tienes en mente para el futuro de Skinfinity y cómo planeas seguir impactando positivamente a tus pacientes?

Como mencioné al principio de la nota, esto siempre fue un hobby para mí; siempre lo pensé para disfrutarlo yo. Sin embargo, me encantaría seguir creciendo y mimando a mis pacientes como lo vengo haciendo. Siempre intento brindarles el mejor servicio posible, con buena música relajante, aromas agradables, una mantita si hace frío y una charla como si fuésemos amigas de toda la vida.

Obviamente, siempre hay cosas que mejorar y espero poder seguir haciéndolo.

PARA CONOCER MÁS:

Instagram: @skinfinity_byvic

WhatsApp: 1166530978