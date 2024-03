Yamila Ponce: “Yamilé Glam es mi sueño mágico y maravilloso, hecho realidad”

CREDITO CARAS

La historia de Yamila Ponce (40) es una de esas que adoramos escuchar en la tele, en la radio, o leer en algún medio gráfico importante. La historia de una chica, joven y mamá, que pudo convertir una situación desfavorable y angustiante en una oportunidad para ir tras su sueño. La historia que nos dice que “con dedicación y perseverancia, todo puede lograrse”, según sus propias palabras.

10 años después de aquella situación en la que se encontraba sin trabajo y con una hija pequeña, Yamila (que es Cosmiatra, Masajista y Esteticista) pasó de tener un pequeño gabinete en su casa a fundar su propio Centro de Estética en el que, junto a su Equipo interdisciplinario, atienden a más de 50 personas por día, brindando tratamientos y circuitos faciales y corporales creados de manera personalizada para cada paciente. Yamilé Glam cuenta también con una gran comunidad en redes sociales que interactúa permanentemente con las historias y posteos que Yamila realiza cada día, asesorando a su audiencia con información de calidad. El feedback que recibe en cada like y comentario positivo da cuenta de la conexión humana que genera con sus pacientes, y del amor profundo por su vocación expresado en cada tip compartido para el bienestar de sus seguidores.

Pero volvamos al principio del sueño…

Yamila, ¿Porque elegiste tu profesión?

Conocí esta profesión cuando a los pocos meses de que mi hija mayor naciera, fui a trabajar como “ayudante” al Centro de Estética de una familiar. Estuve poco tiempo, ya que no había mucho trabajo en ese entonces, y al quedarme sin trabajo comencé a atender en un gabinete en mi casa, gracias a la sugerencia de mi mamá que me vio muy mal y preocupada.

¿En ese momento nació Yamilé Glam?

Sí, en ese mismo momento nació Yamilé Glam. Aun atendiendo en mi casa, quise darle profesionalismo a mi emprendimiento. Me capacité, busqué un nombre que me identifique, pensé en colores que destaquen mi marca y planifiqué circuitos y tratamientos “diferentes”, que no se encuentren en otro lugar. Me puse en marcha desde el día uno, y desde entonces nunca más paré.

Cuando hablas de circuitos y tratamientos “diferentes”, ¿a qué te referís?

En el mundo de la estética existen muchos tratamientos, que se repiten en la gran mayoría de los centros de estética; eso no es malo, pero no te diferencian del resto. Y creo que, en el mundo de la belleza como en cualquier emprendimiento o empresa, tenemos que “brindar algo más”, algo que solo se encuentre en tu negocio. En Yamilé Glam vas a encontrar un espacio pensado para vos, con circuitos únicos, creados por un equipo de profesionales, que incluyen maquinarias de última generación, son personalizados según la necesidad de cada paciente, y que comienzan a dar resultados desde la primera sesión. Siento que todo esto realmente marca la diferencia.

¿Pensas que ese servicio diferente y personalizado es el motivo por el que tantas personas te eligen día a día?

Creo que sí, pero además creo que las personas no solo me eligen a mí. Sino que también eligen a todo el equipo que me acompaña y al espacio que con tanto amor armamos para que se sientan contenidos, porque no hay que olvidar que detrás de cada cuerpo hay una historia, que muchas veces viene acompañada de momentos difíciles que esa persona está o estuvo transitando. Es por eso que nuestra frase no solo es un slogan, sino que estoy convencida al 100% de que transmite nuestra esencia: Tratamientos Reales para personas Reales. La gente elige Yamilé por este conjunto de razones.

Si tuvieras que definir a Yamilé Glam en 3 Palabras ¿Cuáles serían?

Creo que las apropiadas serían: Resultados, Personas y Equipo.

Resultados, porque amamos lo que logramos con cada tratamiento que realizamos, realmente estoy muy orgullosa de cada resultado que brinda Yamilé.

Personas, porque cada persona que viene no es un “número más”; nosotros creamos lazos cercanos con cada paciente, nos involucramos con sus historias de vida, nos interesamos por escucharlos, entenderlos y hacerlos sentir a gusto y contenidos.

Equipo, porque me enorgullece y me honra tener el equipo de profesionales que tengo en Yamilé. Mi equipo es maravilloso, lo da todo siempre.

¿Qué sentís cuando miras todo el camino que recorriste hasta hoy?

Ufff, ¡me emociona tanto! Hay muchísimo esfuerzo en cada paso dado, cada cosa que pude lograr tiene detrás pocas horas de sueño y muchas horas de trabajo. Pongo mucha dedicación en cada día de Yamilé porque realmente es maravilloso ver cómo está creciendo; lo que empezó como un gabinete con una camilla en mi casa, hoy es un espacio donde trabajan muchas personas. Yamilé Glam es mi sueño mágico y maravilloso, hecho realidad.

Final Feliz para esta mujer emprendedora que termina esta Entrevista con lágrimas en los ojos y alegría en su corazón. Un ejemplo inspirador de cómo la pasión y el esfuerzo pueden convertir un sueño en una realidad transformadora.

Para conocer más

Instagram: @yamileglam https://www.instagram.com/yamileglam/

Whatsapp: 1149753131