Wanda Nara abrió su corazón con un mensaje para Damián Betular: "Gracias por cuidarme"

El próximo lunes 30 de septiembre comienza "Bake Off" por Telefé con la conducción de Wanda Nara. La fecha la confirmó la modelo en medio de la trasmisión de la Copa Libertadores que se realizó por el canal de la familia.

Wanda Nara

Después del anuncio, el miércoles 25 de septiembre se realizó la presentación del nuevo reality de pastelería con todos los protagonistas. Desde la conductora, Wanda Nara, los jurados, Damián Betular, Maru Botana, y Christopher Krywonis, hasta todos los participantes que, en esta ocasión son todas celebridades.

La conductora y los jurados de Bake Off Famosos

Entre los participantes tenemos a Verónica Lozano, Gastón Edul, Ángela Leiva, Eliana Guercio, Mariano Iudica, Cami Homs, entre otras personalidades del espectáculo que se someten a recetas difíciles de la pastelería y frente a un jurado muy exigente.

El tierno mensaje de Wanda Nara para Damián Betular

Este no es el primer proyecto que comparten Wanda Nara y Damián Betular, ya que los dos fueron parte de MasterChef. En los varios meses de grabación de ese formato, la conductora y el pastelero construyeron una relación de amistad muy importante.

En varias ocasiones, tanto Wanda como Damián dijeron lo mucho que se quieren mutuamente y, en los programas que compartieron, se puede ver la química y la gran amistad que crearon. Tanto es así que Betular tiene una relación muy cercana con las hijas de Wanda, Isabella y Francesca Icardi.

El tierno mensaje de Wanda Nara para Damián Betular

En la previa del comienzo de "Bake Off", Wanda Nara publicó en sus historias de Instagram una foto junto a su amigo, Damián Betular y le dedicó unas hermosas palabras. "Gracias por cuidarme y ser ese amigo incondicional que sé que va a estar siempre. Otro proyecto más juntos", escribió en sus redes la conductora.

La respuesta de Damián Betular para Wanda Nara

Betular no dudó y reposteó automáticamente la historia y le comentó, "Te amo Wandis", reafirmando así la hermosa relación de amistad que construyeron después de trabajar tanto tiempo juntos. El pastelero debe haber sido un gran compañero de la conductora mientras pasaba por la separación de Mauro Icardi.

Wanda Nara habló nuevamente sobre Mauro Icardi

Además de dar la fecha de estreno de "Bake Off", Wanda, en la presentación del reality, contestó cuando le preguntaron por su expareja, Mauro Icardi. En principio la conductora del nuevo formato de Telefé confirmó, "Tengo la fecha y el día de estreno de Bake Off Famosos. Arrancamos ya, este lunes, por esta misma pantalla de Telefé a las 22".

Cuando la prensa le consultó por Icardi, por su reciente salida del país y por las salidas juntos que tuvieron cuando estuvo en Argentina, Wanda respondió, "No sé. Está jugando, de hecho, hoy hizo gol" y luego agregó, "Somos familia, tengo la mejor... la verdad no me gusta tener problemas con mi familia y, cuando las hay o los hubo, los arreglo dentro de casa como debe ser", concluyó la empresaria argentina.

C.S.