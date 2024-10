CREDITO CARAS

Felipe, ¿cómo fueron los inicios del emprendimiento?

Junto con Facundo somos dos amigos que siempre trabajamos y hemos estado ligados al mundo gastronómico.

Llegó la pandemia y volvimos al pueblo.

Encontramos lo único que faltaba, el momento para arrancar. Claramente arrancó con un contexto "ayornado". Si el cliente no viene a nosotros, nosotros vayamos al cliente, y así arrancó Angus Brother en su primer y original formato Take Away.

El segundo problema era el lugar. Entonces, fuimos al quincho de los padres de Facundo. Por supuesto que era momentáneo hasta que el negocio creciera para luego mudarnos. Ante la presencia de un condicionante en un contexto bastante difícil apareció esta opción. Por eso es que siempre digo que los padres de Facu no nos dieron un quincho para trabajar sino una oportunidad para crecer. Así comenzó la "Angusneta".

¿Cuáles son los servicios que brindan al público y dónde se encuentran ubicados?

Nuestro concepto es una Burger "Smash" de calidad premium. Respetamos los grandes estándares ya pre-establecidos en el mundo hamburguesero y tratamos de remasterizarlos a nuestra forma. Con nuestro packaging, nuestro "smash" diferenciado de los habituales y nuestra impronta y marca.

Actualmente tenemos dos locales, uno en Mercedes (el original) y otro en Palermo.

¿Qué proyectos tienen por delante?

Somos personas bastante inquietas y cada año entrante es imposible no fijar un objetivo nuevo. Queremos abrir más locales gerenciados por nosotros.

En el largo plazo se podría pensar en franquiciar o realizar un crecimiento más exponencial, pero es un barco al cual no nos queremos subir sin estar muy bien asesorados e instruidos en el tema.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Lo que nos diferencia es en primer plano nuestro producto que si bien sigue estándares universales, esta remasterizado a nuestra forma y de una manera diferente al resto, con un smash único e increíble.



¿Cómo fue el crecimiento de la marca y qué cambiarían en caso de iniciar nuevamente?

Con respecto al crecimiento de la empresa considero que fue bastante rápido por nuestro ímpetu con querer hacer crecer el negocio constantemente.

Quizás cambiaría más que nada la forma en cómo se toman las cosas y también en cómo se comunican.

Yo creo que hay que saber leer entre líneas y los momentos claves del negocio. Tomar todo desde una visión no sesgada, limpia y siempre escuchar varias campanas y analizarlas, más que nada de la gente que te quiere y rodea.

Datos de contacto:

WhatsApp Palermo: 1133663919

Instagram: Angus.Brother