Boca de Toro: experiencias gastronómicas donde la cocina y el diseño se encuentran

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Boca de Toro nació de una pasión por la cocina que comenzó en la infancia de su creadora, Carla Delucca, entre recetas familiares, aromas y momentos compartidos. Lo que durante años fue una actividad destinada a familiares y amigos se convirtió en un proyecto gastronómico que busca ir más allá de la comida, creando experiencias donde los sabores, los espacios y las emociones se conectan.

La inspiración surgió de recuerdos cotidianos, como la salsa, la sopa y las tortitas negras de su abuela, o las recetas improvisadas de su padre durante los días de lluvia. Con una forma de cocinar intuitiva y experimental, Carla decidió transformar esa pasión en un emprendimiento propio, superando los miedos e inseguridades que acompañaron el proceso.

Incluso el nombre tiene un significado personal: Boca de Toro refleja la identificación de su creadora con el signo de Tauro y su conexión con los sentidos, lo terrenal y el disfrute.

Gastronomía, arquitectura y experiencias personalizadas

Uno de los principales diferenciales de Boca de Toro es su manera de integrar la gastronomía con el diseño, una combinación que también refleja el recorrido profesional de Carla Delucca, quien se desempeña en el ámbito de la arquitectura. Su experiencia en esta disciplina se traslada a la propuesta gastronómica, donde cada detalle contribuye a construir una experiencia.

Inspirada en la mirada del arquitecto Peter Zumthor sobre las atmósferas, la propuesta parte de la idea de que los espacios pueden despertar emociones a través de la iluminación, la música, los aromas y cada detalle de la recepción.

Desde esta perspectiva, la arquitectura invita a habitar espacios y la gastronomía, a habitar momentos. La comida es protagonista, pero todo lo que la rodea también forma parte de la experiencia. El objetivo es que cada invitado se sienta bienvenido y pueda percibir una atmósfera pensada especialmente para compartir.

Con el tiempo, el proyecto fue evolucionando junto a su equipo, perfeccionando cada detalle para ofrecer propuestas gastronómicas más completas y personalizadas.El acompañamiento personalizado y el apoyo durante la organización son aspectos fundamentales para que quienes realizan un evento, también puedan disfrutarlo.

De cara al futuro, Carla busca llevar Boca de Toro hacia nuevos lugares y concretar el sueño de contar con un espacio propio. La idea no es desarrollar un restaurante tradicional, sino crear un lugar destinado a experiencias gastronómicas cambiantes, donde sea posible explorar distintas culturas, celebrar fechas especiales y presentar nuevas propuestas.

El desafío será continuar creciendo sin perder la esencia que dio origen al proyecto: unir cocina, diseño y momentos compartidos en experiencias con identidad propia.

CONTACTO

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