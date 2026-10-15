Heladería Melano: cinco generaciones de tradición italiana y pasión por el helado artesanal

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La historia de Heladería Melano comenzó hace más de un siglo, cuando Pietro Melano llegó a Argentina con los conocimientos adquiridos como maestro heladero y pastelero en Italia. Lo que nació como un emprendimiento artesanal en el interior de Córdoba se convirtió en una tradición familiar que atravesó cinco generaciones, conservando la pasión por el oficio y la búsqueda de nuevos sabores.

De Italia a Córdoba: una tradición que atraviesa generaciones

Los orígenes de Heladería Melano se remontan a la región del Piamonte, entre Turín y Cavour, donde Pietro Melano aprendió el oficio de maestro heladero y pastelero. Con esos conocimientos llegó a Argentina y, en 1910, dio inicio a una historia familiar vinculada con la elaboración artesanal de helados.

A lo largo de los años, cada generación aportó su propia experiencia y adaptó el emprendimiento a las nuevas demandas del mercado, sin abandonar los valores que dieron origen al proyecto.

Así, la firma pasó de ser un negocio familiar a consolidar su presencia en distintas localidades de Córdoba, incorporando procesos más profesionales y desarrollando nuevas propuestas que mantienen viva su identidad.

Actualmente, la calidad de las materias primas, el conocimiento del oficio y la innovación constituyen los tres pilares de su propuesta. La búsqueda se centra en lograr texturas equilibradas, sabores auténticos y elaboraciones que reflejen sus raíces italianas.

La combinación de ciencia, creatividad y elaboración artesanal

Uno de los aspectos que distingue a Heladería Melano es la incorporación del conocimiento científico al proceso de elaboración. Desde la experiencia de la ingeniería química y el oficio de maestro heladero, la firma estudia ingredientes, aromas, texturas y técnicas gastronómicas para desarrollar sabores con identidad propia.

Esta combinación permite explorar nuevas posibilidades sin dejar de lado los métodos artesanales que forman parte de su historia. La innovación no responde únicamente a las tendencias del mercado, sino a la intención de crear experiencias sensoriales a través de cada elaboración.

En ese recorrido, la atención a los detalles ocupa un lugar central. Desde la selección de ingredientes hasta el equilibrio de los sabores, cada producto busca transmitir el conocimiento acumulado durante más de un siglo.

Nuevos mercados y proyectos de expansión

Con una trayectoria que supera los 115 años, proyecta una etapa de crecimiento orientada a fortalecer su presencia en Córdoba y llegar a nuevos mercados.

Entre sus principales objetivos se encuentran la inversión en capacidad productiva, la investigación y el desarrollo de nuevos productos, junto con la implementación de un modelo de franquicias que permita expandir la propuesta manteniendo sus estándares de calidad.

El desafío consiste en acompañar ese crecimiento sin perder la esencia que caracteriza a la firma desde sus comienzos. Cinco generaciones después, Heladería Melano continúa construyendo su historia a partir de una tradición familiar que nació en Italia y encontró en Córdoba el lugar para desarrollarse.

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Web: www.melanohelados.com