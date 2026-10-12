Tras el crudo testimonio de Valentín, el hijo de Romina Yan, comenzaron a conocerse las voces de las personas de su entorno que lo acompañaron y lo ayudaron a salir adelante. Una de ellas fue Paloma Evaristo, hija de Marisa Brel, quien había sido compañera de escuela del piloto. En diálogo telefónico con LAM (América TV), la joven brindó detalles de cómo se enteró del calvario que atravesaba el nieto de Gustavo Yankelevich y de cómo -sin proponérselo- tuvo un rol papel clave para que su historia saliera a la luz.

La palabra de Paloma, la hija de Marisa Brel sobre el calvario que vivió Valentín y Franco Yan

Luego de que Marisa Brel diera su versión de los hechos con la autorización del propio Gustavo Yankelevich, llegó el turno de su hija Paloma Evaristo. La joven, que fue amiga y compañera de escuela de Valentín, el hijo de Romina Yan, fue quien alertó a su mamá sobre la situación que atravesaban Darío Giordano y sus hijos durante su crianza. Su testimonio permitió conocer cómo tomó contacto con aquella realidad y qué la llevó a dar aviso sobre lo que estaba sucediendo.

Marisa Brel, su hija Paloma y Gustavo Yankelevich | Instagram

La joven mantuvo un vínculo con Valentín entre 2014 y 2017, una etapa en la que pudo conocer de cerca algunas de las situaciones que atravesaba el nieto de los productores. Durante ese tiempo, según relató, el adolescente le hablaba sobre lo que sucedía puertas adentro de su hogar. "Se fue generando de a poco una confianza en la que por partes me empezó a contar", comenzó diciendo. Acto seguido, expresó: “Él me contaba sobre la violencia que había en su casa. Se repetía bastante esto de que me cuente la violencia en la casa”, recordó, y agregó que también le manifestaba su deseo de irse a vivir con su mamá: “Empieza a compartir estos pensamientos suicidas. Decía que quería irse con su mamá”.

Paloma brindó detalles del impacto emocional en Valentín, el hijo de Romina Yan

En su testimonio, Paloma también hizo referencia al deterioro emocional que comenzó a notar en Valentín, el hijo de Romina Yan. “Comenzó a abrir su depresión”, expresó al describir cómo el joven empezó a exteriorizar lo que le sucedía. "Cuando me dijo eso a mí me paralizó", exclamó. Además, aseguró que esto se manifestaba en Snapchat, una situación que, con el paso del tiempo, adquirió una dimensión aún más dolorosa al recordar las dificultades que atravesaba durante aquellos años.

Por otro lado, la joven explicó por qué no pudo declarar en aquel momento en la causa por la tenencia de los menores y recordó el día en que su mamá le contó que había hablado con el productor. “Sabía que mamá podía tener algún tipo de comunicación con la familia y me pareció que era lo correcto”, señaló sobre esa posibilidad. Sin embargo, aclaró que no pudo brindar su testimonio ante las autoridades porque todavía era menor de edad. “Me acuerdo patente el momento que mamá me cuenta que pudo hablar con Gustavo y que se estaba haciendo algo, que era lo que más me importaba a mí”, concluyó al evocar aquel episodio.

Gustavo Yankelevich y Valentín Yan | Instagram

Desde Estados Unidos, Paloma, la hija de Marisa Brel, brindó su testimonio al ciclo espectáculos que conduce Ángel de Brito y recordó cómo fue su vínculo con Valentín, el hijo de Romina Yan, después de haber alertado a su mamá sobre las situaciones que atravesaba. “Yo nunca hablé con Valentín del tema nuevamente, nunca le hablé del juicio, nunca nada”, aseguró. En ese sentido, explicó que nunca buscó atribuirse un papel protagónico en la historia: “Nunca quise como tener esa capa de héroe”. Sin embargo, aclaró que, a pesar de que con el tiempo sus caminos tomaron rumbos diferentes, siempre estuvo al tanto de su vida: “Siempre supe su vida, en qué estaba”.