Los Faroles: tradición familiar y sabores mediterráneos en el corazón de San Juan

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Los Faroles Restorán nació a partir de una de las tradicionales reuniones familiares de los Gómez. Durante un encuentro del 1° de mayo, Miguel Ángel Gómez y José Antonio Fernández, primos hermanos y actuales propietarios, comenzaron a imaginar un nuevo proyecto gastronómico. Mientras buscaban locaciones y daban forma a la idea, llegó una pregunta fundamental: cómo llamarlo. La respuesta surgió casi al mismo tiempo para ambos: Los Faroles.

La elección no fue casual. El nombre recupera una historia que se remonta a fines de la década del setenta, cuando Miguel Gómez García y su esposa impulsaron un restaurante que se convirtió en un punto de encuentro de la época, por el que pasaron artistas nacionales e internacionales, deportistas y referentes de la sociedad sanjuanina.

Una historia familiar ligada a la gastronomía de San Juan

Las raíces, sin embargo, llegan todavía más atrás. La historia gastronómica de la familia Gómez comenzó en 1961, cuando Don Antonio Gómez Criado abrió Antonio Gómez e Hijos. Con el paso de las décadas, la familia consolidó una tradición especialmente vinculada a sus reconocidas paellas y a una manera de cocinar que fue transmitiéndose entre generaciones.

Hoy, Miguel Ángel Gómez y José Antonio Fernández representan la tercera generación de ese recorrido y buscan mantener vigente ese legado desde Los Faroles. Las tradicionales Paellas de Los Gómez continúan siendo parte de una identidad construida durante más de 60 años, ahora integrada a una propuesta gastronómica más amplia.

En su carta, Los Faroles se especializa en pescados y mariscos, pastas artesanales de calidad premium, cortes seleccionados de carnes, potajes y una amplia variedad de recetas mediterráneas. La propuesta se completa con un ambiente cálido y familiar que también recibe eventos empresariales y sociales.

A un año del comienzo de esta etapa, sus propietarios mantienen una participación directa en el funcionamiento cotidiano del restaurante. Ambos cocinan y están al frente de la cocina, una presencia con la que buscan garantizar los sabores y la calidad que identifican a la tradición familiar.

El recorrido también está respaldado por otros proyectos gastronómicos desarrollados a lo largo de los años, entre ellos Cantina Los Gómez, Parrilla A La Vaca y un servicio de catering con más de 25 años de trayectoria.

Así, Los Faroles recupera una historia profundamente vinculada con San Juan y la lleva al presente. Entre recetas mediterráneas, tradición familiar y una cocina atendida por sus propios dueños, el restaurante continúa un legado que ya atraviesa tres generaciones.

Los Faroles Restorán

Lateral Oeste de Circunvalación 270, esquina Saavedra, Ciudad de San Juan.

Instagram: @losfarolessj