El Pelado Cocina

CREDITO CARAS

¿Cómo fueron los inicios del emprendimiento?

Todo empezó en Tucumán con un amigo, Guido, comiendo unas empanadas exquisitas, estábamos en un patio que vendía comida y como era de costumbre lo compartía en mis redes personales.

En una de las tantas tomas de fotos él me dice "porque no te haces una cuenta para subir estas cosas". Fue así como empecé a ir a lugares, a cocinar en casa y subir recetas de autor en base a la inspiración. En el medio me recibí de Locutor y andaba con ganas de meter la voz. Pudiendo fusionar mis tres pasiones la fotografía, cocinar y por sobre todo comer rico.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

Genero contenidos gastronómicos en general, cocino, filmo, edito y pongo mi voz. En una circunstancia, cuando recién había terminado la carrera de Cocinero, me llamaron para hacer un catering y fue una locura. Además ir a lugares a comer me fascina. Me gusta comer rico y ver el detrás de escena de los lugares mostrando a los verdaderos artistas, a las personas que te hacen llegar el plato a tu mesa.

¿Cómo te proyectas de cara a los próximos años?

Seguir conociendo, compartiendo, disfrutando, cada cocina de cada rincón (del mundo, si puedo) y hacer llegar esa comida a cualquier persona. Poder generar con un video, una sensación, una experiencia que te haga volar.

¿Qué te diferencia de otros Influencer?

No me comparo, si me gusta tener referentes. Siempre doy lo mejor de mí, hay muchas personas interesantes ahí afuera, Por mi parte genero contenido de calidad y en el medio intento informar para que los que lo vean me elijan por el contenido de valor.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

La forma en que me expongo, cuando empecé solo mostraba la comida porque quizás me daba vergüenza hacer el ridículo, con el tiempo descubrí que fue un gran error. En la actualidad vencí esa barrera y me muestro tal cual soy.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]