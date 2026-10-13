Wanda Nara mostró el cambio de look de su hija Isabella: "En mi camarín"

Wanda Nara compartió recientemente parte de una jornada laboral que tuvo una compañía especial. Mientras cumplía con sus compromisos profesionales, estuvo rodeada de sus hijas y de su sobrina, en un día que combinó trabajo y momentos compartidos. Entre las imágenes que mostraron esa rutina apareció una situación inesperada protagonizada por la menor de sus hijas, que rápidamente llamó la atención de quienes siguen la actualidad de la empresaria.

Wanda Nara y su hija, Isabella, mostraron cómo disfrutan de una tarde en el camarín de la empresaria

A través de sus redes sociales, Wanda Nara publicó en las últimas horas una serie de imágenes que permitieron conocer cómo transcurrieron algunas de sus jornadas de grabación, esta vez acompañada por sus hijas y por Malaika, la hija de Zaira Nara. Entre escenas de trabajo, juegos familiares y momentos detrás de cámara, una publicación en particular llamó la atención: el cambio de look de Isabella Icardi, la menor de las hijas que tuvo junto a Mauro Icardi.

Wanda Nara

Durante el día de grabación, la pequeña estuvo junto a su madre en el camarín y fue protagonista de uno de los momentos que más comentarios generó entre sus seguidores. La empresaria mostró a la pequeña sentada en su silla mientras era atendida por la estilista que habitualmente trabaja con ella. Junto a la imagen, explicó que su hija había aprovechado la jornada para realizar una renovación en su imagen.

La situación despertó curiosidad porque Isabella suele lucir un estilo muy definido. Habitualmente lleva el cabello a la altura de los hombros y un flequillo recto que forma parte de su apariencia desde hace tiempo. Por ese motivo, la decisión de realizar un cambio llamó la atención de quienes siguen las publicaciones familiares de Wanda Nara. “Hoy me acompañó mi pequeña y aprovechó a hacerse un cambio de look en mi camarín”, escribió en sus historias.

Isabella Icardi en el camarín de Wanda Nara

Sin embargo, la empresaria decidió mantener el misterio y no mostró el resultado final del trabajo realizado por la estilista. Las fotografías compartidas se centraron en el proceso y en la experiencia que vivió la pequeña dentro del camarín, sin revelar cómo quedó finalmente el nuevo look. Esa elección generó expectativa entre quienes esperaban conocer el resultado completo de la transformación.

Juegos, peluches y tarde en familia: Wanda Nara mostró cómo fue su día con Francesca y Malaika

Más allá del momento protagonizado por Isabella, las historias de Wanda Nara también reflejaron una jornada familiar marcada por la compañía de las niñas durante las horas de trabajo. La empresaria explicó que tanto Francesca Icardi como su sobrina Malaika la acompañaron desde muy temprano mientras cumplía con distintos compromisos laborales durante el feriado.

Según contó, ambas pasaron gran parte de la mañana en el camarín mientras ella realizaba la grabación. Entre maquillajes, cambios de vestuario y la dinámica habitual de una producción, las niñas encontraron espacios para entretenerse y compartir tiempo juntas. Las imágenes mostraron distintos momentos de complicidad entre primas, que aprovecharon el día para acompañar a la conductora durante las grabaciones de su programa.

Una vez terminadas las obligaciones profesionales, la jornada continuó con una salida especialmente pensada para ellas. Wanda Nara decidió llevar a Francesca Icardi y Malaika Von Plessen a disfrutar de una tarde de juegos, una actividad que quedó reflejada en varias imágenes posteriores. Allí se pudo ver a las niñas rodeadas de peluches y participando de distintas propuestas recreativas que formaron parte del paseo. De esa forma, el feriado combinó responsabilidades con momentos familiares que incluyeron juegos, recorridos y actividades compartidas.

Francesca Icardi y Malaika Von Plessen

Wanda Nara compartió una jornada de trabajo que estuvo marcada por la presencia de sus hijas y de su sobrina, quienes la acompañaron durante distintas actividades a lo largo del día. En ese contexto, una escena protagonizada por Isabella captó especialmente la atención al mostrar una decisión poco habitual relacionada con su imagen, mientras que Francesca y Malaika también formaron parte de una tarde de juegos y entretenimiento.

VDV