Los Caminos del Té, experiencias únicas a través de los sentidos

¿Cómo te introdujiste en el mundo del blending de té? ¿Qué te atrajo de esta profesión?

En lo particular para mí el blending es un tipo de arte, que me permite crear desde el aprendizaje con la posibilidad de desarrollar distintas mezclas. La palabra blend significa mezcla, entonces es aquí que tenemos la oportunidad de combinar, integrar, jugar con distintos aromas y sabores. También incorporar distintos ingredientes que aportan sus propiedades organolépticas, con sus beneficios propios. No solo estamos mezclando aromas y sabores sino que también estamos mezclando la magia de las propiedades que cada uno aporta.

Me sentí atraída por la posibilidad de crear infinitamente. Conectar y jugar con la magia de cada uno de los ingredientes, disfrutar de lo que nos brinda la naturaleza y experimentar una conexión única a través de nuestros sentidos.

¿Cuál es tu proceso creativo al crear nuevas mezclas de té?

A la hora de crear un blend, de crear una mezcla, siempre pienso en el propósito, así sea simplemente disfrutar de un nuevo y rico sabor, cómo crear una mezcla que nos pueda acompañar en un momento de relax, o aquellos momentos en el que necesitamos estar más activos. Son miles los propósitos y es una de las formas en las cuales conecto a la hora de crear un blend.

¿Cómo crees que la cultura y las tradiciones locales influyen en el arte del blend de té?

La influencia de la cultura y las tradiciones locales en el arte del blend de té es profunda y significativa. Cada región y país tiene su propia historia, tradiciones y preferencias en cuanto al consumo de té, y estas influencias se reflejan en cómo se crean y se aprecian los blends de té.

El blending es un arte milenario que existe desde los inicios del té, el acto de mezclar no es algo actual, no es algo contemporáneo, es algo que acompaña a la humanidad desde siempre. Justamente es esta la necesidad de integrar todo, podemos encontrar dentro de nuestras líneas de blends, algunos tes que son más clásicos como el té verde con jazmines o como puede ser un té verde con hierbas serranas.

Actualmente nosotros contamos con una variedad de más de 80 mezclas, conformadas entre ellas algunas a base de té, otras son mezclas de hierbas y otras son especias para la cocina. Contamos con 3 líneas, Los caminos del té, Amate y Toque cocina de autor. Una gran variedad para utilizar a la hora del desayuno, de la merienda, acompañamientos en un momento de relax, por supuesto también para agregar a todos nuestros platos. Cada una de estas mezclas fue pensada y sentida desde el corazón con la intención de acompañar cada momento.

¿Hay alguna mezcla de té tradicional o regional que te gustaría compartir con nosotros?

En el caso de los blends te, hace más de 10 años que los desarrollo. Podemos encontrar blends con base de té verde, misionero, argentino agroecológico que se acompaña con especias, con flores, frutas, hierbas. Actualmente contamos con más de 20 sabores, que nos transportan a un recorrido por los sentidos, acompañados de sus beneficios, digestivos, relajantes y estimulantes.

También hay blends con especias como el clásico chai, otros blends son más originales o con ingredientes un poco más innovadoras. La idea desde los caminos del té con nuestros blends es que todas las personas encuentren lo que le guste y que puedan disfrutar para aprovechar así todos los beneficios que tiene esta maravillosa infusión.

¿Cuáles son las modalidades de venta y envío? ¿Dónde podemos encontrar los productos?

Nuestro establecimiento productor y casa de té están ubicados en la localidad de Carpintería provincia de San Luis. Tenemos venta mayorista y minorista. Hacemos envíos a todo el país.

También podes comprar todos nuestros productos en nuestra página web:

www.loscaminosdelte.com

Seguinos en instagram @‌loscaminosdelte