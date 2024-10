Lucy con Essen: descubriendo mi potencial

CREDITO CARAS

Lucía, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento y con qué finalidad fue llevado a cabo?

Si algo me caracteriza es la curiosidad, y eso fue lo que me llevó a meterme en Essen. Quería ver si era tan real como me decían, el famoso "ver para creer". Me ofrecieron premios, la chance de tener las cacerolas gratis, y algo en mí decía: “¿Y si funciona? ¿Y si es verdad que se venden?”

Al final, tenía lo que se necesitaba (ser o hacerme monotributista no era un problema), y el hecho de que no tenía que invertir en nada me dio el empujón para animarme.

Había leído algunos libros de marketing multinivel, así que ya venía con la cabeza un poco más abierta sobre los sistemas de venta directa. Admito que hice un estudio de mercado: miraba a mi alrededor y veía a personas a la que no le habían ido bien con este tipo de emprendimientos. Me prometí que eso no me pasaría a mí, aunque no tenía idea de dónde me estaba metiendo.

Lo más importante fue el cambio personal. Empecé por mí misma, cambiando mi forma de pensar. Dejé de quejarme, empecé a ver posibilidades y me puse en acción. Aprendí que la perfección es la enemiga de la acción, como me dice siempre un amigo que me ayudó mucho. Descubrí que me gustaba vender, asesorar a los clientes, y ofrecer el mejor servicio para que no se arruinaran las cacerolas, porque yo arruiné las mías por no saber usarlas bien.

¿Cuándo observaste que habías generado un importante cambio en tu vida?

El día que formé mi propio equipo de trabajo fue cuando me di cuenta de que Essen había cambiado mi estilo de vida. Ver cómo ayudaba a otras personas a lograr sus objetivos y sentirme feliz por sus logros como si fueran míos me hizo entender que no se trataba solo de mí, sino de impulsar a otros a ser su mejor versión.

¿Qué consejos quieres brindarles a tus lectores?

Al principio no sabía hacer nada: no tenía redes sociales, me costaba mucho hablar en público, y jamás pensé que podría inspirar a alguien. Siempre me miraba desde lo que no tenía. Con el tiempo descubrí que era todo lo contrario: tenía mucho para dar, y lo que no sabía, podía aprenderlo.

Mi consejo es que sepas que sos valiosa, que sos importante y que tenés mucho potencial. Lo que sabés, se queda y lo podés aprovechar. Lo que no sabés, es una oportunidad enorme para aprender y descubrir nuevas habilidades. ¡No hay límites para ir tras lo que querés lograr! Si yo pude aprender a brillar, vos también podés.

Datos de contacto:

@lucyconessen

Whatsapp: 5491153115075