Nila Café Palermo: Un Sueño Familiar Hecho Realidad

¿Cuál fue la inspiración detrás de la creación de Nila Café Palermo y cómo ha evolucionado desde su apertura?

Este café lo abrimos hace menos de un año con mi papá, Ricardo Roberti. Él siempre quiso abrir un café, era su mayor deseo, pero al no ser gastronómico y por diferentes motivos no lo hacía. Un día estábamos en mi casa, él sentado en la mesa, hablando de las ganas y la ilusión que le daba poner un café y fue cuando le dije: “Dale, pa, yo te ayudo, lo hacemos como un proyecto de padre e hija” y ahí fue cuando tomó la decisión de hacerlo. Al comienzo fue difícil, una cafetería es muy demandante y más cuando uno no está en el rubro de la gastronomía. Poco a poco se fue acomodando y hoy, a menos de un año de abrir el local, estamos equilibrando las cosas. Aprendemos día a día, creemos que lo más importante es perseverar, no bajar los brazos por más obstáculos que se presenten y disfrutar.

¿Qué aspectos del diseño y la atmósfera del café consideras más importantes para crear una experiencia única para los clientes?

Siempre dijimos que queríamos que la gente que vaya al café se sienta “como en su casa”, siempre fue nuestro principal objetivo. Para lograr eso decidimos ambientar con muchas plantas, colores cálidos y pasteles, música tranquila por las mañanas y más alegre por las tardes, y destacar la buena atención.

¿Podrías compartir alguna anécdota memorable o un desafío significativo que hayas enfrentado al administrar el café?

El desafío constante es trabajar juntos. Es difícil trabajar con familiares ya que se cruzan muchas emociones y opiniones, desde elegir la pastelería del lugar hasta el aroma ambiental que queríamos tener. Nos sirvió mucho dividir roles ya que con mi papá somos muy diferentes y de esa forma cada uno hacía lo que se sentía más cómodo. Particularmente a mí me gusta mucho la parte de la alimentación, así que me dediqué a diseñar la carta de Nila, y a mi papá le gusta la parte más empresarial y de decoración, por lo que se ocupó de esa cuestión. Al dividir los roles pudimos complementarnos perfectamente y así poder lograr lo que ahora es Nila.

¿Cómo seleccionas los productos y proveedores para asegurarte de ofrecer calidad y sostenibilidad en tu menú?

Fue y es un gran trabajo seleccionar los productos y proveedores, por suerte fuimos asesorados adecuadamente y luego de un arduo trabajo conseguimos lo que queríamos: productos de calidad. También, hay que resaltar la importancia que tienen las personas que trabajan en el local porque son ellos quienes realizan la selección del producto fresco, lo trabajan y logran llegar a un excelente resultado. Quizá uno no se da cuenta, pero hay un arduo trabajo detrás de todo para que las cosas salgan bien. Trabajamos juntos porque queremos que los clientes pasen un lindo momento y se lleven lo mejor de Nila.

Podes encontrarlos en Instagram: @nila.cafepalermo