Adrián Brown dice que en su vida lo estético es fundamental y que en su casa se siente contenido por una belleza buscada. Y es que además de ser uno de los diseñadores de alta costura más elegidos de Argentina, y también médico dermatólogo, Adrián siente pasión por la decoración.

“Yo me encargué de decorar cada ambiente. Me encanta todo lo que hace a una casa, incluso la limpieza (risas) Me gusta tenerla impecable y tengo además mucha porcelana y cristales para la mesa”, reconoce el diseñador. Muchos de los exquisitos muebles y objetos de arte que adornan su departamento del barrio de Recoleta fueron adquiridos en los distintos anticuarios que adora recorrer.

Adrián abrió las puertas de su hogar y posó con su mujer, Victoria, y su hija Eugenia.

Entre los elementos que destacan en el living de Adrián Brown se encuentran un espejo y cómoda ingleses de principios de siglo, una imagen de la Virgen y patrona de Dolores (su ciudad natal) que compró en un anticuario de José Ignacio, y grabados de personajes de la corte inglesa de la reina Victoria, además de un espectacular tapiz traído desde Bélgica, del siglo 18, entre otros “tesoros”.

El diseñador contó que adquiere sus muebles en anticuarios.

Adrián Brown, el elegido de Fabiola Yáñez y Juliana Awada

“Siempre soñé con hacer algo con la decoración y poder plasmar mi estética también en eso. Mi casa tiene mi impronta. Es algo natural…a mi me fascinan lo estético, lo bello. Lo necesito para vivir”, agrega el diseñador, quien en solo diez años (comenzó su carrera profesional a los 40) logró instalarse entre los más destacados couturiers de la Argentina. En 2023, Brown también se alzó con la estatuilla a Mejor Diseñador en los Martín Fierro de la Moda.

Adrián Brown en su espectacular comedor.

Adrián define a s estilo como "clásico", pero con un toque de extravagancia, aunque en su justa medida, sin cometer excesos.

"Busco el equilibrio. Creo que eso me lo dio el ser médico”, asegura Brown, padre de Eugenia (8), la niña que tuvo con su mujer y mano derecha, Victoria. “Victoria fue quien inició mi negocio en el mundo de la moda. Ella es parte de todo esto, me ayudó en la atención al cliente, en la producción. Victoria, como dice, no es creativa, pero aporta a lo que hace a la logística de la empresa, ella le dio forma, y también a mi economía, para que gastara lo que debía y no de más”, agrega el diseñador sobre el dúo de éxito que conforma la pareja.

Brown junto a su hija de 8 años.

“Para mí tener una nena fue un bálsamo. Siempre tuve una cosa cercana al universo femenino. Al tener una nena me es muy grato y más fácil. Luego de tenerla con Victoria hablamos y acordamos que así estábamos bien. Me quedé tranquilo con la nena”, reconoce Adrián Brown, quien luego de presentar su espectacular colección “Solsticio” dentro de la Semana de la Alta Costura y en el Museo de Arte Decorativo, ya trabaja en sus próximas y esperadas creaciones.

