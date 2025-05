La causa de Wanda Nara contra Mauro Icardi continúa avanzando en la Justicia y, en las últimas horas, se filtró la declaración de una testigo clave que perjudicaría al futbolista y confirmaría la violencia de género que la conductora denunció.

Ángel de Brito, en LAM, leyó las palabras exactas de la declaración de Evelyn, una productora musical, que habría sido testigo de un episodio de violencia de parte de Mauro a Wanda, después de separados.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Filtraron la declaración de la testigo clave en la causa de Wanda Nara contra Mauro Icardi por violencia de género

Se conoció un testimonio clave de la causa de Wanda Nara contra Mauro Icardi por violencia de género y, desde LAM, Ángel de Brito develó las palabras de la productora musical que declaró en contra del futbolista. Se trata de Evelyn, una persona cercana a la mediática, que presenció la escandalosa pelea entre la expareja en el Chateau Libertador.

Según se supo, esta fuerte pelea se dio a pocas semanas de la separación de la empresaria y el jugador del Galatasaray, y la testigo es Evelyn, una productora musical cercana a Wanda. “Este es el testimonio de Evelyn Noelia Casal Villalba y fue en el Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires”, adelantó de Brito.

“Wanda había viajado con L-Gante y Jamaica el fin de semana a Río de Janeiro. No recuerdo la fecha exacta, pudo haber sido en enero o febrero. Fueron un fin de semana y volvieron. Cuando ellos volvieron yo no sabía bien en qué situación estaban, pero medio raro ¿no?”, leyó el conductor de LAM.

“Subimos con Wanda. Estaban todas las luces apagadas y Mauro solo en el sillón del living comedor, con las luces apagadas”, continuó la declaración de la productora.

“Se notó que Mauro se sorprendió al vernos. Ni la esperaba, me parece, porque le preguntó, “¿qué haces acá?”. Ahí medio que empezaron a discutir, porque Wanda le preguntó qué hacía él ahí y para qué había ido. Mauro le contestó que era su casa”, dijo la testigo según avanzó de Brito en la declaración.

Según continuó explicando la testigo, “Wanda se fue a su cuarto y le reclamaba las llaves a Mauro, no recuerdo si de Santa Bárbara o del auto, y él le decía que no se las iba a dar, que hablaran, y después se las daba”. “Entonces Wanda se pone nerviosa, le dice que iba a llamar a la policía y ahí fue que Mauro le dijo “vení que te doy las llaves”".

“Se van los dos para el cuarto, cierran y habrán pasado unos diez minutos. Yo estaba pendiente del tiempo porque sentía que si estábamos mucho tiempo ahí los chicos (su esposo y L-Gante), que estaban en el subsuelo, se iban a preocupar”, explicó Evelyn.

“Ponele que en total pasaron veinte minutos y empecé a escuchar a Wanda que gritaba: “negra, negra”. Fui hasta el cuarto, abrí la puerta que estaba entornada, y vi a Mauro parado cerca de la puerta de la entrada de la habitación. Entré y pregunté qué pasaba, Wanda estaba como corriendo por la habitación, agarrando ropa y me dijo, “ya está””, reveló respecto a la situación puntual la testigo, según leyó el conductor de LAM.

“Le digo a Wanda, “dale que nos están esperando”. Wanda agarró el bolso, las llaves y salimos. Mauro salió detrás nuestro y no paraba de decirle que se quedara para hablar, pero entramos al ascensor y bajamos. En el ascensor Wanda se puso a llorar como una nena y me dijo “negra, gracias, me encerró en el placard. Gracias por acompañarme. Si vos no hubieses venido, no sé qué hubiera pasado””, contó.

“Yo no la vi encerrada en el placard, pero sí vi cuando entré a la habitación que Mauro no la dejaba salir del cuarto”, aseguró la testigo según leyó Ángel en la declaración.

La relación de Wanda Nara con Evelyn, la testigo clave de su causa contra Mauro Icardi

“Nosotros (ella y su esposo) con Wanda tenemos una relación profesional. Nos vemos cuando hacemos algo puntual. Mi marido y yo también somos del equipo de trabajo de L-Gante”, explicó Evelyn en su declaración.

“En líneas generales a Mauro no lo vimos tantas veces. Él con nosotros siempre tuvo un buen trato”, adelantó, pero aclaró que “trataba de mala manera Wanda, diciéndole cosas sobre L-Gante, comentarios despectivos. Se mostraba con ella más mala onda”. “Una vez íbamos en el auto (ella, su esposo, Wanda y Mauro), él la quiso callar y le tocó la cara. No le pegó, pero la frenó con la mano para callarla”, reveló.

Al ser consultada sobre si volvió a hablar con la empresaria sobre esa situación confirmó que “sí lo volví a hablar y me dijo que ella normalizaba cosas que no eran normales y que por eso se separó”. Además, aclaró que no se escucharon insultos o gritos de Mauro antes de que ella ingresara a la habitación, pero sí era claro que el futbolista no dejaba salir del cuarto a su exesposa.

La causa contra Mauro Icardi por parte de Wanda Nara continúa avanzando y empiezan a conocerse las declaraciones de testigos claves, como Evelyn, quien confirma las declaraciones de la conductora y complica la situación del santafesino.

MVB