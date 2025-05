Alejandro Roemmers, escritor y empresario argentino, fue el invitado estelar en la última edición de +Caras, el ciclo de entrevistas de Caras TV. En una íntima charla con Héctor Maugeri habló de su reciente libro “El misterio del último Stradivarius”, su vínculo con la literatura y las decisiones familiares que marcaron su camino.

Alejandro Roemmer y sus primeros poemas

Roemmers una figura destacada tanto en el mundo empresarial como en el literario. Nacido en Buenos Aires el 11 de febrero de 1958, comenzó a escribir desde muy chico. Hoy, es un escritor con numerosos premios y reconocimientos a nivel internacional. “A los 8 años escribí mi primer poema y a los 19 o 20 publiqué mi primer libro. De los poemas publicados, los primeros son de los 14 años”, recordó con emoción.

Alejandro Roemmers en +Caras.

En sintonía, recordó que sus primeros versos nacieron durante unas vacaciones de invierno en Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba. “Me sentía muy libre. Salía con mi caballo por la orilla del río, había bosques de pinos, respiraba ese aire. Y volver ahí a la casa de mis padres, al colegio, todo amurallado, me dio mucha tristeza perder esa libertad que yo tenía”, relató.

Acto seguido, completó: “En la tristeza de ese último día, me salió escribir algo. Mi mamá quedó impresionada y me hizo una buena devolución. Se generó un canal de expresión, incluso de comunicación, donde podía expresar lo espiritual que de otra forma no salía”.

Alejandro Roemmers y Héctor Maugeri.

Su obra ha trascendido fronteras. Su novela espiritual El Joven Príncipe señala el camino es la continuación de El regreso del Joven Príncipe, publicada en más de 30 países y con más de tres millones de ejemplares vendidos. También incursionó en el género policial con El misterio del último Stradivarius, su más reciente obra, que cuenta con un detalle especial: Mario Vargas Llosa escribió el prólogo. Según expresaron sus familiares, se trató de la última publicación del autor peruano que falleció el 13 de abril de 2025.

Alejandro Roemmers y su infancia

Durante la entrevista, también habló de su infancia y de una decisión que, en retrospectiva, valora profundamente. “En casa no tuvimos televisor hasta que yo cumplí 15 años. Papá no quería. Lo logré porque se lo pedí a mi abuela”, contó. Con el tiempo, entendió el impacto positivo de esa elección: “Hoy se lo agradezco. Nos impulsó a ser más creativos. Usábamos la imaginación para inventar juegos, dibujar y, en mi caso, escribir o leer”.

Alejandro Roemmers es empresario, escritor y filántropo.

Alejandro Roemmers desarrolla también una enorme actividad de filantropía y mecenazgo. Comprometido con causas sociales y culturales, impulsa iniciativas para rescatar a niños de la pobreza extrema y dona lo recaudado por sus libros. Además, acompaña y ayuda a distintos artistas, entre ellos, al pianista Horacio Lavandera. Detrás del empresario exitoso y del autor consagrado, hay un hombre sensible que decidió transformar su mundo interior en palabras, y sus palabras en acciones concretas.