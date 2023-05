Martin Savi: el cantante lírico que se lució ante el Papa y fue apoyado por Roemmers

Con un prestigioso historial lírico, el cantante Martín Savi -que a los 12 se lució ante el Papa Francisco- conquistó suelo europeo. Primero fue Roma, donde el joven tenor fue seleccionado para cantar durante la distinción al empresario, escritor y filantrópico Alejandro Roemmers, en la Pontificia Universitá Antonianum. “Fue un honor ser convocado por él, quien me enseñó el camino de la misericordia, para participar en su consagración como fratello del Poverello (San Francesco de Assisi) y luego cantar con la orchestra dell´ abbraccio, que fue creada con el ingenio de Alejandro más la actuación del Sr Ricardo Trigo como productor ejecutivo y el músico Nazareno Andorno”.

Pero las postales del continente europeo también se trasladan a Francia, donde el experimentado artista que cantó para José Carreras, Il Divo, Los Pimpinela, Jairo y Diego Maradona -durante el Partido Mundial por la Paz en 2016- audicionó para un importante proyecto operístico. “Fue para un proyecto de música crossover al estilo Il Divo y me sentí muy a gusto con la reacción de los maestros que me evaluaron. Tengo que seguir estudiando, descubriendo nuevos estilos, sonidos, idiomas y creando mis propios temas”, señala el joven que además tiene un costado fashionista y elige el negro como su color de cabecera en el escenario y en la vida. “Me importa y me gusta la moda. Y confío en el modisto José Valosen que es un gran creativo”, cuenta.

Martín Savi

No es la primera vez que Martín bendice al público europeo con su voz y esa experiencia, lo lleva a reconocerse vulnerable. “Me doy cuenta que cuando me emociono cantando, que lo hago siempre, la gente vibra conmigo y ahí se genera un climax absoluto sea cual fuere el lugar. Cuando hay comunión somos uno y me apasiona la adrenalina que siento antes de pisar el escenario”, dice al mismo tiempo que asume su adoración por los animales y devela sus grandes hobbies que exceden el arte: la equitación, el tenis y una rutina en el gimnasio.

Martín Savi

Los próximos pasos de Martín Savi, el tenor con futuro prometedor

Sin descansar en los logros, Martín Savi, que despegó su carrera junto a CARAS, admite que le encantaría cantar con Il Volo y realizar un dueto con la cantante Laura Pausini. “Yo soy música y vivo de la música. Para mí lo es todo. Yo viajo bastante sea por mi profesión o por placer. Me siento muy a gusto conociendo nuevas culturas y me parece fascinante. Y en este viaje sentí la emoción de hacer mío el tema (con letra de Roemmers) como si lo hubiera compuesto”, concluye entusiasta y con hambre de más.